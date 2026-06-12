血洗皇室！秦始皇12個兒子被砍頭，16子女被碾死，全是他幹的

生活中心／唐家興報導

在中國歷史的長河中，皇位爭奪往往伴隨著血雨腥風，但大秦帝國歷史上的這場宮廷屠殺，其殘暴程度堪稱前無古人。歷史記載，秦始皇12個兒子被砍頭，6個兒子10個女兒被碾死，全是他幹的。這個下狠手的幕後主使，正是歷史上著名的紈絝暴君「秦二世胡亥」。在野心家趙高的操弄下，胡亥為了鞏固自己不正當的帝位，竟然對自己的至親手足展開了慘絕人寰的血腥清洗，將大秦皇室推入了萬劫不復的深淵。

【成也趙高敗也趙高！糊塗公子的傀儡人生】

胡亥作為秦始皇最小的兒子，自幼深受溺愛，不僅毫無帝王風範，更生性頑劣、荒淫無度。歷史記載他曾在群臣大宴後，惡作劇地將殿外排列整齊的鞋子踢得亂七八糟。原本與皇位無緣的他，卻在秦始皇東巡駕崩後迎來命運的巨變。中車府令趙高為了隻手遮天，看中了昏庸無能的胡亥，於是密不發喪，並威逼利誘丞相李斯，共同偽造詔書逼死長公子扶蘇，一手將胡亥推上了秦二世的寶座。

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趙高畫像。（圖／翻攝自百度百科）

【慘絕人寰的清洗！親兄弟姐妹淪刀下魂】

登基後的胡亥內心極度心虛，在趙高的教唆與恐懼的驅使下，他決定採用最鐵血的手段翦除異己。他首先拿立下赫赫戰功的蒙恬、蒙毅兄弟開刀，緊接著便將屠刀揮向了自己的親兄弟姐妹。這場震驚歷史的家族大屠殺中，有12個兄弟在咸陽街頭被公開砍頭，更有6個兄弟與10個姐妹慘遭碾刑處死，現場骨肉分離、血流成河。其餘的皇子公主也被逼自盡，唯有公子高眼見難逃一死，主動提出為父皇殉葬驪山，才勉強換得一具全屍。

胡亥採用最鐵血的手段翦除異己。（圖／翻攝自百度百科）

【兔死狗烹！開國丞相李斯慘遭腰斬剁醬】

殺光了礙眼的兄弟姐妹後，胡亥在趙高的唆使下，繼續對朝中重臣與地方官吏展開大清洗。最後，連當初扶持他上位的開國功臣、丞相李斯也未能倖免。李斯雖看穿趙高野心並向胡亥揭發，無奈昏聵的胡亥只聽信趙高的讒言。最終，李斯被屈打成招，在胡亥登基的第二年被處以極刑，不僅在咸陽街頭被腰斬，最後竟被殘忍地剁成肉醬，更遭滿門抄斬，落得兔死狗烹的悲慘下場。

權傾朝野的趙高甚至在朝堂上演出「指鹿為馬」的鬧劇，藉此剷除異己。（圖／翻攝自百度百科）

【指鹿為馬大鬧劇！短命王朝三年的終局】

高枕無憂的胡亥隨後深居宮中，將國政全權交給趙高，自己則橫徵暴斂、廣修宮室，導致民不聊生，進而引發了陳勝、吳廣等各路起義軍揭竿而起。權傾朝野的趙高甚至在朝堂上演出「指鹿為馬」的鬧劇，藉此剷除異己。當反秦大軍逼近咸陽，大夢初醒的胡亥開始責怪趙高，卻在胡亥做皇帝的第三年，被趙高唆使其女婿閻樂帶兵直闖行宮，逼得胡亥只能抽劍自刎，年僅24歲。

這位親手血洗自己家族的始作俑者，死後被剝奪帝王尊榮，僅以平民「黔首」的身份草草葬於宜春苑中。胡亥用至親的鮮血塗抹自己的皇冠，最終也將強大的秦王朝，在短短三年內徹底葬送在自己手中。

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