蘆洲蔥油餅夫婦，慘遭逆子殺害，昨天解剖複驗，夫婦兩人從原本遭砍37刀，確認增加為69刀，妻子部分足足多了30刀，主要是後腦被砍到凹陷變形，第一時間難以判斷刀數。法醫研判是出血性休克致死，不排除兩人第一時間，都還有氣息，直到全身血幾乎流光，傷重死亡。如此兇殘行徑，法醫高大成也搖頭！

蘆洲蔥油餅夫婦命案，22日下午法醫進行解剖，死者家屬表情哀戚凝重。解剖才發現，逆子不只狂砍父母37刀，相驗發現增加32刀，多達69刀，活活鮮血流光，慢慢窒息死亡，生前幾乎受盡折磨。法醫高大成表示「表示說他被砍死，他還在掙扎，所以血才會噴這麼多，如果說你沒有掙扎，倒在那邊讓他流的話，一直流啊不會噴濺，你跑出力就會噴了。」

血流光！蘆洲夫婦遭逆子砍69刀 出血性休克致死

廖姓嫌犯只因嫌零用錢太少 怒砍父母多達６９刀（圖／民視新聞）

廖姓老翁的傷勢，集中在後腦、雙手手肘，多半是抵擋時候的防禦傷口，一開始相驗時只有24刀，解剖複驗後來到26刀。許姓婦人更慘，疑似轉身想逃，刀傷集中在雙手、後腦、背部。一開始統計只有13刀，因為後腦被砍到血肉模糊，重新統計增加30刀，來到43刀。兩人總計被砍69刀，因為出血性休克死亡，而非一刀斃命，受到的痛楚，恐怕難以想像。法醫高大成表示「就是說已經受不了了，我要走但還沒有死想要跑，才有可能砍到後腦勺跟後背，這是有追砍的現象，追砍就是一定有要置你死地，你要走我就不讓你走。」

血流光！蘆洲夫婦遭逆子砍69刀 出血性休克致死

廖父原本統計２４刀後來複驗為２６刀 許母原計１３刀複驗後為４３刀（圖／民視新聞）

36歲的廖姓嫌犯無業啃老，卻嫌父母給的五千元零用錢太少，竟拿開山刀活活將父母砍死，訊後收押禁見。如此兇殘的手法，對待自己的父母，連法醫高大成都認為很罕見。法醫高大成表示「有看過砍情人感情糾紛比較多，父親母親大家不是放火就是開瓦斯，因為比較不想看父母親在自己面前死，畢竟把我們養大，我們比較不會殘忍到那個程度。」面對兒子凶狠砍殺，父親似乎企圖抵抗奪刀，無奈終究敵不過傷勢，夫妻倒臥血泊，無力呼救慘死，令人心痛。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

