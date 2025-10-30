血流成河！巴西史上最血腥掃毒，132死遍地屍體。圖／翻自elcomercio.pe

巴西當局在本月28日進行大規模緝毒行動，因為再過不久就要舉行第30屆氣候變遷大會，巴西當局派出2500警力掃蕩，並與毒梟爆發激戰。據悉死亡人數高達132人，且遍地都是屍體，血流成河。

巴西警方這次鎖定里約熱內盧（Rio de Janeiro）當地毒梟集團，尤其是最大毒梟幫派「Red Command」，是打擊重點目標。據悉警方不只在毒梟據點掃蕩，更深入市區與貧民窟，里約州警方確認有119人死亡，包括4名警員。另外警方在行動中逮捕113名犯罪份子，並繳獲了118支槍械，此次行動也成為巴西史上最為血腥的掃毒行動。

不過這一次的掃蕩行動，也有遭人詬病之處，因為傳出有不少平民受害死亡。人權律師皮門特爾（Guilherme Pimentel）甚至提到，部分受害者的屍體上有遭受酷刑的痕跡。另外從當地畫面可見，社區淪為戰場，死屍遍地，里約北部的佩尼亞社區（Penha Complex）是死傷最嚴重的區域。

里約州安全部門官員坦言，的確有平民受到傷害，但里約州州長卡斯楚（Claudio Castro）強調，他確信被擊斃的人都是罪犯。卡斯楚說，此次突襲是為了打擊「毒品恐怖主義」，而且在行動中唯一真正的受害者是警察。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



