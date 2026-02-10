血流成泊！陸黑診所駭人「放血療法」 稱放掉100ml可排邪氣

大陸上海松江區一處打著「健康諮詢」名義的非法「黑診所」，以駭人的「放血療法」牟利遭到檢舉。民眾拍下的畫面顯示，操作者拿針刺入「顧客」的皮膚，暗紅色血液流滿地，引發社會震驚，當局已介入查辦。

上海有黑診所進行「放血療法」。（圖／翻攝《看看新聞》）

根據《看看新聞》等陸媒報導，民眾提供的影片證據顯示，數名自稱「行醫者」的人員正在為「顧客」實施針灸與拔罐治療。這些人未穿白袍，也未配戴手套、口罩等基本防護裝備，且環境相當混亂，地面散落著大量使用過的棉球和沾染污跡的紗布。

更讓人觸目驚心的是所謂的「放血治療」環節。當長針刺入皮膚後，暗紅色的鮮血順針流出，逐漸在地面形成一灘血泊。這些「行醫者」宣稱，一次要放掉約100毫升的血，還聲稱「淤堵了才會流血，這是在排邪氣」。

松江區疾病預防控制中心（衛生健康監督所）在接獲檢舉後，迅速鎖定該場所位置並前往查處。執法人員抵達現場時，發現多名人員正在進行非法診療活動，當場制止所有醫療行為，並依法查扣各類違規醫療器械。

