血液基金會工會控資方違約打壓 勞動部今召開裁決會議

血液基金會企業工會今(30)日在勞動部門口陳情，指控基金會違反今年6月與工會達成的和解協議，持續刁難工會幹部申請會務假(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕血液基金會企業工會今(30)日上午與多個聲援團體在勞動部門口集結，高喊「打壓員工、快要沒命」，指控基金會違反今(2025)年6月與工會達成的和解協議，持續刁難工會幹部會務假申請，嚴重阻礙工會運作。勞動部預計於上午11時召開第二次不當勞動行為裁決，工會要求主管機關嚴正介入，制止資方持續違法行徑。

對於血液基金會企業工會與血液基金會間之不當勞動行為爭議事件，勞動部回應表示，先前已收受裁決申請案，今日將召開初審會議，除了將依法進行調查，如經裁決委員會審理後，認定雇主有違反工會法第35條，將依工會法第45條規定裁處雇主10至50萬不等之罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。勞動部呼籲，雇主應尊重工會幹部依法行使職權保障會員權益，不應對工會有不當妨礙或影響之行為。

血液基金會企業工會表示，自109年成立以來，幹部申請會務假長期採「簡式記載」方式，資方一向准假。但自113年12月起，基金會片面修改「差勤系統作業準則」，要求理監事申請會務假時必須詳細說明會務內容，並附上通知書或主管來函等文件，否則一律駁回。從113年12月至114年3月，多次出現不准假情事。

今年6月，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決，當日雙方達成協議，基金會承諾將依《工會法》尊重工會自主，並在工會提供簡要說明與相關文件後，核准會務假。但不久後，工會幹部申請參加由新北市產業總工會主辦的「性別平權培力課程」時，基金會再以「非上級工會活動」為由拒絕准假。

血液基金會工會理事長謝緹縈痛批，基金會藉行政手段刁難會務假申請，導致幹部不敢再申請或參與勞動教育，已嚴重影響工會運作與會員權益，形同違反《工會法》保障的團結權。她強調，工會幹部在醫療體系中多已犧牲休息時間辦理會務，如今卻遭資方阻撓，實屬不公。

工會今日提出「誠信履約、停止刁難」、「保障權益、立即核准會務假」、「公開道歉檢討失能」三項訴求。工會呼籲勞動部在今日裁決中明確劃下紅線，遏止資方「假和解、真打壓」的惡劣行徑，確保工會自主運作與勞工基本權益。

