血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。
血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓員工、快要沒命」等口號，控控血液基金會違反6月的勞資和解內容，以行政手段刁難會務假申請。
血液基金會企業工會指出，過去幹部請假只需簡要填寫事由即可，但去年底開始，血液基金會修改內部規定，要求需附上活動通知書或主管函文等佐證，否則不予核准，導致幹部多次請假均被退回。勞動部上午就是針對此案召開不當勞動行為第二次裁決會議。
回應指控，血液基金會則發出聲明，表示依今年6月與工會達成的和解內容，雙方已針對「會務假怎麼請」達成共識。工會幹部如果是處理一般工會事務，只要在請假系統中簡單說明事由即可，若是外出參與開會或培訓等活動，則需附上通知書或相關證明文件。
血液基金會強調，基金會從去年12月起就在差勤系統內新增有「工會會務」選項，方便幹部線上申請，只要填明理由並提供基本佐證，就會依法核准，絕無刁難，一切依規辦理，「打壓工會」的說法並不正確。
血液基金會說，自董事長侯勝茂上任後持續推動友善職場，已接連獲得衛福部「健康職場」與人力銀行「幸福企業」標章，未來會持續以「尊重、溝通、共榮」為原則，維護勞資和諧。
