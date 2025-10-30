血液基金會駁會務假13次 空服控長榮不公布新考績標準

超過百名民眾於勞動部前集結抗議，指控兩家企業侵害勞工權益。血液基金會企業工會控訴血液基金會刁難工會運作，駁回會務假申請達13次之多；同時，桃園市空服員職業工會則抗議長榮航空至今未公布11月新考績標準，使空服員持續在恐懼中工作。對此，勞動部表示正進行裁決程序，若企業違規最高可罰50萬元，並承諾未來修法會議將納入工會參與。

血液基金會企業工會常務理事陳麗雲表示，資方的做法已嚴重影響工會運作。工會指出，今年8月申請性別平權培力課程時，血液基金會要求必須提供上級工會證明才准假，這項要求不合理且難以達成。根據工會法規定，工會幹部每月可請50小時公假，但基金會單方面改變規定，要求附上通知書及主管來函等文件。台灣醫療工會聯合會副理事長郭簣瑩強調，要求詳細說明去向及活動內容已違反工會自主權力。對此，台灣血液基金會否認刁難工會，聲稱都有依法核准會務假，並指出陳姓理事有寫會務假用畢的紀錄，證明基金會沒有少給假，同時強調很重視與工會間的溝通協調機制。

桃園市空服員職業工會號召到勞動部抗議，要求未來勞動部相關修法會議，工會也必須受邀參加。（圖／TVBS）

另一方面，桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉表示，空服員持續處於害怕生病被懲處的狀態，每天活在恐懼和陰影中。超過百名成員聚集抗議長榮航空，指出雖然11月將試用新考績標準，但截至10月底仍未公布具體內容。工會更質疑勞動部先前宣稱與國籍航空公司達成共識，認為病假不應扣考績，但長榮航空從未真正承認這項共識。工會向勞動部工時科科長喊話，指控長榮航空已於10月17日欺騙勞動部一次，質疑勞方是否願意再次被欺騙。

工會預告接續還會到桃園市府、民航局前抗議，繼續為空服員爭取權益。（圖／TVBS）

對於兩起爭議，勞動部表示，血液基金會案件正進行第二次裁決會議，若確認有違規情形，最重可處以50萬元罰鍰並公布違規者姓名。針對長榮航空爭議，勞動部承諾在未來修法研商會議中將納入桃園市空服員職業工會參與。工會代表則表示，抗爭行動尚未結束，後續將前往民航局、桃園市政府繼續抗議，持續爭取勞工權益。

