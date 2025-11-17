血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命

一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。

男子血液已變得酸性，體內酮體濃度飆高，血漿濃稠如糖漿。（示意圖／Pexels）

腎臟科醫師林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」分享這起案例。這名有糖尿病、高血壓和痛風病史的男子，平時使用高劑量胰島素控制病情，但因近期工作壓力增加，擅自停藥。在停藥第7天，家人發現他意識模糊、肢體僵硬地倒在家中，緊急送往急診室。

廣告 廣告

醫院檢查結果令人震驚：男子血糖值高達850 mg/dL（正常空腹血糖約100），血液已變得酸性，體內酮體濃度飆高，血漿濃稠如糖漿。林軒任表示，這名患者同時罹患了糖尿病最危險的兩種急性併發症——糖尿病酮酸中毒和高滲高血糖狀態。

林軒任解釋，酮酸中毒是因身體極度缺乏胰島素，使得葡萄糖無法進入細胞內。此時身體誤以為處於饑荒狀態，開始瘋狂燃燒脂肪，產生大量酸性酮體，導致血液「像檸檬汁一樣」變酸。同時，血糖值飆升至850 mg/dL，使血液變得「又濃又稠」，如同煮失敗的糖漿。

一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中。（示意圖／Pixabay）

為了稀釋高濃度的血糖，患者體內細胞的水分被大量抽出，造成極度嚴重的脫水。林軒任強調，這種代謝系統完全崩潰的狀態死亡率高達15%至20%，非常致命。

所幸經過醫療團隊的積極救治，包括靜脈補液、胰島素治療和電解質矯正，這名男子在三天後成功脫離危險。這次經歷讓他深受驚嚇，表示再也不敢隨意停藥。

林軒任提醒，胰島素是維持代謝平衡的核心，對糖尿病患者而言就像建築物的承重牆。若擅自停藥，就如同拆除大樓的承重牆，整個身體代謝系統隨時可能崩塌。他呼籲糖尿病患者，若因生活型態需要調整用藥，務必先與醫師討論，避免因一時疏忽造成無法挽回的悲劇。

延伸閱讀

高雄翁開車爆衝釀1死8傷 檢複訊後諭令30萬交保

中日風波燒到電影！日片「蠟筆小新」、「工作細胞」陸上映喊卡

賴清德聲援高市早苗！鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作