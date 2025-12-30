血液庫存量偏低 童綜合醫院「熱血超人 童在一起」募集百袋血

吳肇鑫副院長表示，冬天因心血管疾病發生率增加，所以血液的需求量攀升。（圖：童綜合醫院提供）

入冬後一波波冷氣團來襲，溫度偏低影響民眾外出意願，也造成捐血量普遍下降。目前台中捐血中心A型與O型的血液庫存量偏低，只能供給4到7日使用，童綜合醫院號召大家一起捐血，12月29日與台中捐血中心聯合舉辦「熱血超人 童再一起」活動，不僅鼓勵醫院同仁挽袖捐出熱血，也邀請民眾響應一起當熱血超人，一共募集到123袋熱血。

這次捐血活動更有幸福早餐坊、嘉展汽車保養廠、大江基因、訊聯生技、通用幹細胞、盛香珍等熱心做公益的公司行號響應，贊助早餐、食品與精美禮品贈送給捐血者，不僅感謝願意挽袖捐血者，也散播社會溫馨的力量！

「熱血超人 童再一起」活動從早上9點半開始，由童綜合醫院吳肇鑫副院長領頭捐出熱血，許多醫院同仁與民眾也排隊等候，台中捐血中心出動一輛捐血車，6個半小時就有98人捐出熱血，募集123袋血。除了民眾踴躍到場捐血做公益，童綜合醫院的醫師、護理、醫技、行政等人員都在上班前後或休息時間捐出熱血，因為只有血液庫存充沛無虞，才不用擔心在病人危急時出現醫療用血短缺。捐血一袋能救人一命，等待救命的病人就能夠獲得最有效的治療。

吳肇鑫副院長表示，冬天因心血管疾病發生率增加，所以血液的需求量攀升。急診常發生的大量出血病人，更是需要緊急供血維持生命，所以捐血救命是最迫切需要的公益作為。童綜合醫院搶救生命不停歇，義不容辭地全力配合捐血中心共同舉辦捐血活動，也感謝善心企業商家提供豐富的禮品，一起為守護民眾健康努力，呼籲符合捐血資格的熱血超人都能定期踴躍捐出熱血。（張文祿報導）