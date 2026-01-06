血液浮一層油？男子遭虐陳屍七期豪宅 高大成揭3死因「等於死路一條」

即時中心／廖予瑄報導

前（2024）年10月台中七期豪宅爆出駭人虐殺命案。據了解，時任第六警分局警友站副站長的劉姓男子疑似因傳播小姐款項糾紛，與多人將28歲許姓助理拘禁在豪宅內虐待、施暴，甚至強迫吸毒，最終許因傷勢過重死亡。檢方相驗發現，死者身上有62處傷勢，且解剖後發現，他的血液裡「浮一層油」。對此，法醫高大成表示，許男因遭受鈍器毆打， 進而造成肺部栓塞、窒息；此外，虐打同樣也造成他橫紋肌溶解症及外傷性神經軸索損傷致死。高強調，以許所受的傷勢來看，應判定為虐待致死，而非傷害致死。

檢方起訴指出，劉男前年10月18日因傳播小姐的款項、報帳請款問題，在七期豪宅內與許男發生糾紛，並偕同另名劉姓男子、石姓男子及林姓少年，持鋁製球棒、皮帶、榔頭、六角鈑手，尖刀攻擊，此外，他們還用噴槍型打火機灼燒許，對許潑酒、辣椒醬，強逼他服用毒品咖啡包，甚至以老虎鉗拔牙。經過一天的凌虐後，許在隔天上午9點失去意識，並在救護車抵達前失去呼吸心跳，經送醫搶救後，宣告不治。

台中地院今上午傳喚該案法醫曾柏元作證，他說許男頭部、雙眼兩側、四肢及背部，有發現弧形、半圓形或是圓形傷痕，內部還有格點紋路的挫傷，並在他的左手臂中取出2顆彈丸；左、右腰處共發現3處香菸燒燙傷；左手肘有短、淺的銳器穿刺傷。

曾強調，除了身上的外傷之外，解剖時還發現許男的血液上「浮著一層油」，研判他因此肺部脂肪栓塞；另外，他的背部到臀部都有大面積的肌肉損傷所造成的橫紋肌溶解；頭部也有腦震盪、外傷性神經軸索損傷的情形；在呼吸道則留有疑似嘔吐所殘留的褐色物體；血液中還發現高濃度毒品「喵喵」。檢方後續依凌虐致死等罪嫌，起訴劉等3人，未成年的林姓少年則由少年法庭調查。

高大成直言，血液上「浮著一層油」的情形，若不是肥胖或膽固醇高的人，就是身體遭受多處鈍器傷，導致脂肪被壓迫、流入血液中，「血液會帶著脂肪流入肺部，並造成肺部脂肪栓塞，導致呼吸困難、無法交換氧氣。」他表示，在嚴重車禍中，如遇傷者被輾，也有可能造成肺部脂肪栓塞的情形；但這種症狀在虐待事件中尤其最常見，「有這情形就代表有被虐待。」

高大成進一步說明，除了肺部脂肪栓塞之外，許男還被發現有橫紋肌溶解症。他直指，若人體的肌肉被打後受傷出血，恐會引起橫紋肌溶解症，導致蛋白順著血液跑去腎臟並堵塞，最後引起腎衰竭。





對於許男的外傷性神經軸索損傷傷勢，高大成則說，這是一種被毆打、虐待，甚至是車禍，所造成的神經損傷，這種傷將會引起神經性休克。高說，許肺臟、腎臟衰竭，再加上神經性休克，皆為不可逆的反應，「等於走向死亡、死路一條。」

針對許男血液裡的高濃度毒品「喵喵」，以及呼吸道中所殘留的嘔吐物，高大成表示，劉男等人有可能為防止許在受虐時吵鬧、驚動隔壁，因此餵食他吸食「喵喵」；抑或是許本身就有吸毒的前科，檢方應進一步調查。至於呼吸道中殘留的褐色嘔吐物，高研判，應不是致死原因。

「虐待致死跟傷害致死的刑責不同，虐待致死會判的比較重」，高大成重申，認定這2種罪行，最終要是判讀傷勢及死因，「虐待跟傷害的界線在於，凶嫌是否享受被害人遭受痛苦的過程，而不是因教訓、傷害過度，導致對方死亡」，他直指，死者許男身上有多處鈍器傷、刀傷、燙傷，因此該案法醫應診斷為「虐待致死」，否則會讓主嫌劉男等人的律師辯護為「傷害致死」，減輕其罪刑。

