血液疾病恐是「吸」來的！醫揭3大「生活毒物」藏一級致癌物 你每天都在吸
我們每天呼吸、吃東西、住在房子裡，無時無刻可能都與環境中的化學物質互動，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，雖然多數時候我們毫無感覺，但長期過量暴露，卻可能悄悄提高包含血液疾病在內的多種風險。
好消息是，風險高低取決於「劑量×時間」的累積。蕭捷健強調，只要用對方法，將接觸的「劑量」降到最低、把「時間」縮到最短，就能將健康風險按鈕往下調。以下他分享3個最實用的日常防毒術。
防線1：致命的廢氣「苯」，通勤族必看4招
你知道嗎？我們每天穿梭的街道，空氣中其實飄浮著一位被國際公認的「頭號公敵」——苯（Benzene）；蕭捷健警告，它不僅是第一級人類致癌物，研究指出長期暴露更與「急性骨髓性白血病」（AML）的風險有明確關聯。
苯的主要來源就是汽柴油的廢氣、加油站油氣，甚至是二手菸。想為自己的呼吸道多加一道濾網，務必記下這幾招：
車內小動作： 遇到塞車或行經隧道時，記得將空調切換成「車內循環」。
加油站智慧： 加完油就開走，避免在油氣瀰漫的環境中久留。
堅定防護： 果斷遠離二手菸的攻擊範圍。
保持距離： 別在怠速空轉的車輛旁或廢氣密集的停車場長時間停留。
看更多：除蟲、防蚊液竟藏致白血病危機！醫：居家致癌物一藏60年超凶猛
防線2：室內殺蟲劑與農藥，別讓愛家變害家
為了消滅蚊蟲，你是否也曾在室內頻繁噴灑殺蟲劑？蕭捷健提醒，研究顯示，若在孕期或家有幼兒時這麼做，小心可能提高孩子罹患白血病的風險。關鍵心法就是：別在室內亂噴藥，蔬果要吃也要洗。
至於蔬果上的農藥殘留，也不必過度恐慌，歐盟報告指出，只要清洗得當，風險其實非常低。蕭捷健分享洗菜的黃金準則，其實清水就是最好的清潔劑：
用「流動的清水」搓洗，地瓜、馬鈴薯等表皮，較硬的可用軟刷輔助。
務必「先洗再削皮」，避免表皮污染物沾染果肉。
不需要額外使用肥皂或蔬果洗滌劑。
看更多：蚊子怕什麼？家裡2處最容易藏蚊子！滅蟲職人授無毒殺蚊妙招
防線3：裝潢的隱形威脅「甲醛」，除味千萬別搞錯
搬入新家的喜悅，常伴隨著一股「新家味」。但蕭捷健指出，這股氣味中，很可能潛藏著另一位第一級人類致癌物——甲醛（Formaldehyde）；雖然一般家庭濃度遠低於工業環境，但在剛裝潢好的密閉空間裡，仍可能超標。
想守住家中的空氣品質，你可以這麼做：
時間換安全： 裝潢完工後，給新家至少「數周到數月」的通風時間。
從源頭把關： 優先選擇有信譽、有認證的「低甲醛」建材與家具。
相信科學： 世界衛生組織（WHO）建議，室內甲醛濃度在30分鐘內不應超過0.1mg/m³（約0.08ppm）。若濃度偏高，首重「加強對流通風」，並輔以「活性碳」吸附，千萬別用香氛產品去「蓋住」味道，那只是掩耳盜鈴。
看更多：招財又淨化空氣！室內最推3植物好照顧 知名風水師愛到種一面牆
蕭捷健呼籲，今天起，少吸一口廢氣，多花一分鐘洗淨蔬果，為心愛的家多開一扇窗；這些聰明的日常選擇，就是在守護我們體內那座精密而安靜的「造血工廠」，將健康牢牢掌握在自己手中。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／蕭捷健醫師
2026過年紅包行情》紅包包多少最吉利？金額表、數字禁忌一次看
她發票中獎200萬卻飛了！財政部教4步驟自動兌獎 不怕錯過財神爺
「大寒」最後開運機會！專家曝「居家1動作」能聚財 這樣吃養出好體質
