血液科醫師罹血癌 跨海來台配對尋生機

一位原本站在救人第一線的51歲越南血液科醫師，罹患罕見的血液疾病「骨髓纖維化」，當地醫療條件有限，慈濟骨髓幹細胞中心跨國協助，成功在泰國骨髓庫，找到高度配對的捐贈者。

過程中，志工與醫療團隊克服颱風、航班與交通等重重挑戰，將救命的造血幹細胞，安全送達台灣，在1月5號順利完成移植。

越南BTH醫院的副院長阮女士，罹患了罕見的血液疾病，人生的角色，從醫師變病人，跨海來到花蓮慈濟醫院接受治療。

花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠：「這種病很特別 叫做骨髓纖維化，她一開始 是從多血症開始，她血紅素當時很高，她每個月要放血 很特別的疾病，惡化的結果 這個病，在全球要能夠根治，就是要做骨髓幹細胞移植。」

「您對今天的移植過程 ，有任何疑問嗎 (沒有)，好的 到目前為止還好，(是的 我相信您也是)。」

「這最重要。」

救命用的造血幹細胞，送到病房，這一袋，來之不易。

花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠：「這是台灣骨髓資料庫第一次，從泰國取回來(造血幹細胞)，大家都是國際上的好夥伴，所以兩個幹細胞骨髓資料庫，都很開心 不過帶回來那天，遇到山陀兒颱風。」

2024年10月，慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁，帶隊到泰國取髓，受到颱風影響，花蓮交通受阻，趕緊聯繫台中慈院到高鐵站交接，排除萬難，帶回造血幹細胞。

「你可以摸摸她的頭，為她祝福。」

注入造血幹細胞的這一刻，阮醫師，迎來新生。隔著玻璃窗，越南的家人們也能感受她的喜悅。「生日快樂。」

阮女士的妹妹 ：「感恩你們用專業，照顧我的姊姊，她現在看起來很好。」

為新的造血系統騰出空間， 也為生命重新寫下篇章。

