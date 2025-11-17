血液腫瘤專家陳耀昌76歲病逝 為電視劇《斯卡羅》原著作者

有「台灣骨髓移殖教父」之稱的陳耀昌醫師今（17）日病逝，享壽76歲，陳耀昌在台大醫院行醫，不僅完成台灣第一例自體骨髓移殖，也是推動《再生醫療法》立法的首席顧問；陳耀昌是血液腫瘤專家也是作家，他的著作《傀儡花》曾被公視改編為電視劇《斯卡羅》，在57屆金鐘獎入圍13項大獎，並獲得戲劇節目獎等4項大獎。

2021年公視史詩級大劇《斯卡羅》，改編自小說《傀儡花》，故事以1867年的美國商船「羅妹號事件」為背景，美軍想要以武力報復，沒想到引發閩南、客家與原住民族群之間的衝突與震盪，而這部小說的作者也是台大退休醫師陳耀昌，17日不幸病逝，享壽76歲。

已故醫師作家陳耀昌曾提及，「你寫台灣歷史 ，你沒有原住民的觀點，這根本是會變得很偏頗，所以我會從原住民的觀點，來看那時候的台灣史。」

陳耀昌是台灣史小說家，他創作的第一本小說「福爾摩沙三族記」，就入圍文化部台灣文學獎，《傀儡花》則被公視改編為電視劇《斯卡羅》，之後陸續出版的小說也都備受好評。

已故醫師作家陳耀昌曾表示，「日本這種小故事就可以寫成大河劇，我們台灣的歷史故事更好看、更複雜，也應該可以寫。」

事實上，陳耀昌在醫界也貢獻良多，他在台大醫院血液腫瘤科行醫30多年，1983年完成台灣第一例自體骨髓移殖，奠定國內骨髓庫基礎；他還推動《法醫師法》三讀通過；更是國內推動《再生醫療法》的首席顧問。

衛福部長石崇良回憶起恩師，忍不住哽咽。

衛福部長石崇良說：「他不希望這些東西（再生醫療），高科技的東西是只能夠富人使用，所以我覺得這個他是，我真的覺得很惋惜啦。」

除了醫學、文學貢獻，陳耀昌也曾投入政治界，1996年到2003年他擔任民進黨不分區國大代表、行政院顧問，2006年參與倒扁活動，並退出民進黨，成為紅黨黨主席，後來又退出紅黨，陳耀昌的病逝，也結束他傳奇又精彩的跨界人生。

