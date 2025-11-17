血液腫瘤權威陳耀昌傳病逝 石崇良哽咽：慟失恩師
台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今日（17）傳出病逝台大醫院，享壽76歲。衛福部長石崇良說，陳耀昌是自己在台大的恩師，再生醫療法立法時，更是自己最重要的指導者、首席顧問，石崇良一度哽咽、淚水在眼框打轉，「真的很惋惜，以後沒辦法再諮詢他了」。
陳耀昌曾任台大醫院血液腫瘤科醫師30多年，並在1983年完成全台第一例骨髓移植。除了醫學貢獻，他也是科學家、作家，曾撰寫多部小說，在2016年出版小說《傀儡花》，後也被公視改編為電視劇《斯卡羅》。
另外，他在幹細胞研究也成果非凡，在胎盤幹細胞研究取得成果，註冊4項張專利，曾任國家衛生研究院幹細胞中心創所主任；2022年，陳耀昌更以73歲高齡，參與創立外泌體公司，擔任首席顧問，希望能應用在再生醫療。
衛福部長石崇良說，陳耀昌是自己在台大當住院醫師時，內科、血液腫瘤科的老師，很愛護自己。後來再生醫療要擬定特管辦法，希望讓細胞治療應用於台灣臨床使用，擬定過程中，陳耀昌也是他最重要的指導者，再生醫療法立法過程中，更是他的首席顧問。
石崇良表示，陳耀昌不只在學術上有很大貢獻，在台大做骨髓移植、也曾到越南指導第一例骨髓移植，在學術和臨床上都很頂尖。不過，他知道再生醫療要往後走，不只有靠學術研究，必須結合產業界，才能讓民眾更普及使用，因此他也踏入產業界，希望高科技不只是富人能使用。
談到恩師，石崇良一度哽咽，眼框泛紅、含淚，「真的覺得很惋惜」，陳耀昌對台灣再生醫療貢獻良多，他是自己跳下來走到產業界，是很困難的一條路，原本可以在象牙塔裡享受光環，但要進到產業界、將理想變成真正讓每個人都能接受，是很大的挑戰，「很可惜的是，我沒辦法再諮詢他了」。
據傳陳耀昌是因癌症復發離世，台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。
