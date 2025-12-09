政治中心／林秀宜、林詠琪、戴亞倫、蔡明政 台北報導

知名血液腫瘤權威陳耀昌逝世、享壽76歲，今天舉辦告別式，文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，前總統蔡英文也特別到場致意，原來她和陳耀昌有段淵源，過去陳耀昌為了著作考察，意外發現蔡英文的原漢血統，還曾把研究成果轉交給她，讓蔡英文頗為驚訝。

知名血液腫瘤醫學權威陳耀昌離世，舉辦告別式，由文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，前總統蔡英文也出席追思，不過兩人相識有段淵源，和這部電視劇有關聯。

血液腫瘤權威陳耀昌告別式 前總統蔡英文出席追思

知名血液腫瘤醫學權威陳耀昌離世，文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令。（圖／民視新聞）戲劇"斯卡羅"：「斯卡羅。」

掀起台灣史熱潮的"斯卡羅"，就是由陳耀昌著作"傀儡花"改拍，花不少時間親身考察，之後寫的"獅頭花"追查獅頭社戰役歷史，發現蔡英文原漢血統，更整理出她的家族譜系。

已逝血液腫瘤科醫師陳耀昌（2021.11）：「原漢從衝突到和解，就是後來我在說這個，大龜文王國的這位軍事領導人，他妹妹嫁給楓港的漢人，你知道後來發生什麼事情嗎，後來嫁到楓港就生三個女兒，其中一個女兒，就嫁給另外一個人姓蔡，他們的子孫叫做蔡英文。」

蔡英文（2011.11）：「這個是我阿嬤，我小時候常常跟她在一起，（就是有排灣血統的阿嬤），對對。」

血液腫瘤權威陳耀昌告別式 前總統蔡英文出席追思

前總統蔡英文也出席告別式追思。（圖／民視新聞）蔡英文第一本自傳"洋蔥炒蛋到小英便當"新書發表會上，也曾秀出家族合照，公開表示自己有原住民血統，排灣族名叫揪谷（Tjuku），祖母是頭目女兒，，幼年時期還幫祖母跑腿買過檳榔。

蔡英文（2011.11）：「因為我的阿嬤也是吃檳榔的，小時候也常常幫她買檳榔，幫她準備檳榔，所以用檳榔來拜拜這個事情，我覺得很親切。」

不過陳耀昌著作，意外連結蔡英文原民血統，當時還將第一手研究成果送到總統府，傳出蔡英文相當驚訝自己對家族細節都未必那麼清楚，陳耀昌真的非常認真，特別緣分也讓蔡英文感念，送醫師作家最後一程。

