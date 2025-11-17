血液腫瘤權威陳耀昌病逝 石崇良泛淚：我無法再諮詢他了

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今(17日)傳出因癌症復發病逝，享壽76歲，醫界在臉書發文悼念，感念他畢生對於台灣醫療的付出。衛福部長石崇良出席健保署活動後受訪談及恩師時哽咽、泛淚，他表示陳耀昌是衛福部當年推動再生醫療特管辦法的首席顧問，陳耀昌也致力推動再生醫療與產業界結合，他很遺憾「我沒有辦法再諮詢他了」。

石崇良指出，陳耀昌是他在台大醫院住院醫師期間接受血液科與腫瘤科訓練的老師，陳耀昌非常的愛護他；當年衛福部推動再生醫療、擬定特管辦法，推動細胞治療於臨床使用，陳耀昌當時是他最重要的指導者，陳耀昌也是「再生醫療法」立法過程中的首席顧問。

石崇良表示，陳耀昌不只對學術有很大貢獻，其在台大推動骨髓移植，並曾至越南指導越南第一例骨髓移植個案，在學術、臨床上皆非常頂尖；陳耀昌也具真知灼見，知道再生醫療發展不能光靠學術研究，必須與產業界結合，才能讓民眾普及使用，因此便投身產業這條困難的路。

石崇良強調，在象牙塔裡很容易享受光環，但進入產業界要募資，要把自身理想變為真正讓每個人都可使用，是一項很大的挑戰，他肯定陳耀昌對台灣的再生醫療貢獻卓著，談及此處石崇良語氣哽咽、眼眶泛淚，「我真的很惋惜」，「但是很可惜的，我沒有辦法再諮詢他了」。

陳耀昌曾任台大醫院血液腫瘤科醫師30多年，1983年完成台灣第一例骨髓移植，為台灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。陳耀昌於1993年至1996年多次赴越南，協助越南成立骨髓移植中心。陳耀昌也是幹細胞研究開拓者，2002年至2004年擔任國衛院幹細胞中心創所主任，2014年創辦台灣細胞醫療協會。