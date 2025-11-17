血液腫瘤權威陳耀昌逝！石崇良慟失恩師哽咽

▲衛福部長石崇良談到恩師陳耀昌過世消息，一度紅了眼眶。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌傳出今（17）日病逝台大醫院，享壽76歲。除了學術上的貢獻外，陳耀昌也是一名台灣史小說家，出版的《傀儡花》也被改編為電視劇《斯卡羅》。而衛福部長石崇良提到，陳耀昌是自己在台大時期的老師，「他非常愛護我」。到了後來再生醫療特管辦法的立法過程，陳耀昌更是首席顧問「我真的覺得很惋惜」；他更眼眶泛紅地說「我們沒有辦法再諮詢他了。」

1949年在台南出生的陳耀昌，在台大醫院內科住院醫師訓練完畢後，也引入骨髓移植技術回台灣，並在台灣完成首例骨髓移殖。不僅是知名的血液疾病與幹細胞專家，不停斜槓的陳耀昌也是一名企業家，成立了生醫新創公司，同時也擔任過民進黨的國大代表。

還有些人認識的陳耀昌更是一名台灣歷史小說家，代表作包括《福爾摩沙三族記》，還有被改編為台灣電視劇《斯卡羅》的《傀儡花》。方方面面都徹底投入、不遺餘力的陳耀昌，今日傳出病逝消息，讓許多醫界好友深感不捨。

▲台大醫院血液腫瘤科醫師、《斯卡羅》原著作者陳耀昌傳出病逝。（圖／取自斯卡羅臉書）

陳耀昌是恩師、首席顧問 石崇良淚憶：他是我最重要的指導者

而石崇良今（17）日得知消息後也提到，陳耀昌是自己在台大醫院的老師，在血液科、腫瘤科的訓練時，一直跟著陳耀昌學習「他是我的老師、非常的愛護我。」

石崇良透露，陳耀昌不僅僅是在學術上有很大的貢獻，在台大醫院進行骨髓移植時，也曾指導越南的第一例骨髓移殖個案，在學術上、臨床上都是首屈一指，非常頂尖。

對於再生醫療擬定特管辦法時，為了可以在台灣臨床使用，石崇良難過的說「他是我最重要的指導者，是我們的首席顧問。」

陳耀昌看到了再生醫療的下一步，不能只是靠學術研究而已，必須是有產業界結合，才能讓民眾普及使用。石崇良回憶，當時陳耀昌也踏入產業，就是希望這項東西是可以普及，不希望這樣的高科技只能給富人使用。

話說到一半，石崇良也忍不住在記者面前紅了眼眶，哽咽的說「我真的覺得很惋惜…他對於台灣再生醫療是自己跳下來、走到產業。」

待在象牙塔裡享受光環是容易的，但陳耀昌選擇走出來、勇敢踏進了產業界。石崇良談到，「那是很困難的」，進入產業界要募資、要想辦法把理想變成每個人真正可以接收到的，那是很大的挑戰。「但是很可惜的…我們沒有辦法再諮詢他了…。」

