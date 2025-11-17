血液腫瘤權威、《傀儡花》作者陳耀昌離世 遺作預計12月出版

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台灣血液腫瘤權威、《斯卡羅》原著小說《魁儡花》作者陳耀昌今（17）日病逝，享壽76歲。據悉，陳耀昌在64歲罹患攝護腺癌，臺大醫院表示，涉及個人隱私，不便透露死亡原因，以家屬說法為主。

台灣血液腫瘤權威、《斯卡羅》原著小說《魁儡花》作者陳耀昌今（17）日病逝，享壽76歲。（圖／取自維基百科）

在臺大醫院血液腫瘤科執業超過30年，也是台灣骨髓移殖先驅，1983年完成台灣第一個骨髓移植，也奠定骨髓庫基礎，也協助越南成立骨髓移植中心。2005年，推動《法醫師法》三讀通過。陳耀昌桃李滿佈，現任衛服部部長石崇良亦是他的學生。

陳耀昌自稱有西拉雅族與荷蘭人血統，這或許是他研究台灣史的動力，是少數台灣史小說家。第一本小說《福爾摩沙三族記》即入圍文化部「2012臺灣文學獎」；2015年出版《島嶼DNA》，結合醫學和歷史，研究台灣人基因；2016年出版的小說《傀儡花》則被公視改編為電視劇《斯卡羅》。

陳耀昌遺作《東寧狂想曲》和《府城寺廟背後的東寧史》預計將於12月由遠流出版。

