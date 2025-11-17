"血液腫瘤權威"陳耀昌76歲癌逝 石崇良談恩師眼眶紅

生活中心／綜合報導

台灣血液腫瘤權威陳耀昌，今天因為攝護腺癌在台大病逝，享壽76歲，陳耀昌的學生，衛福部長石崇良，說起恩師，在媒體前哽咽紅了眼框，大嘆很可惜，沒有辦法再諮詢他了，總統賴清德，過去也曾稱讚陳耀昌，不只資深醫術好，更對民主有貢獻。

台灣血液腫瘤權威陳耀昌，驚傳因攝護腺癌病逝，享壽76歲，陳耀昌的學生衛福部長石崇良，聽到恩師過世消息，數度哽咽紅了眼眶。衛福部長石崇良：「我住院醫師內科的時候

，就是在台大受的住院醫師，他是我的老師，他非常愛護我，他不希望這些高科技的東西，是只能夠富人使用，所以我覺得這個他、他、他是...，我真的覺得很惋惜，不能再諮詢他了。」

廣告 廣告

「血液腫瘤權威」陳耀昌76歲癌逝 石崇良哽咽痛失恩師、首席顧問

台灣血液腫瘤權威陳耀昌病逝（圖／民視新聞）

慟失恩師，讓石崇良幾乎說不下去，陳耀昌在台大行醫三十多年，完成台灣首例骨髓移植，更是國衛院幹細胞中心的創所主任，也擔任台大法醫學研究所所長，曾推動＂法醫師法＂三讀通過，陳耀昌早年也投入政治，1996年曾任民進黨不分區國大代表，2006年陳水扁弊案爆發，讓他從挺扁變倒扁，還退出民進黨加入紅衫軍。









「血液腫瘤權威」陳耀昌76歲癌逝 石崇良哽咽痛失恩師、首席顧問

陳耀昌學生、衛福部長石崇良，聽到恩師過世消息，數度哽咽紅了眼眶（圖／民視新聞）





台灣血液腫瘤權威(2006)陳耀昌：「要求陳總統自動下台，也是我們心裡的煎熬和遲疑。」2009年投入小說創作，2014年退休後晉身為作家，撰寫獅頭花、傀儡花和苦楝花三本歷史小說，傀儡花不但獲得文學獎，還翻拍成電視劇斯卡羅。台灣血液腫瘤權威(2019)陳耀昌：「這個我是當作開山撫番三部曲，一個是遠因，一個是以後產生的第一個戰役。」總統(2020)賴清德：「要在台大醫院裡面，找一位好比說資深醫術好，對民主有貢獻的人來當台北市市長，我相信絕對是陳耀昌。」這位台灣骨髓移植教父，精彩人生畫下句點，也讓外界不捨。





原文出處：「血液腫瘤權威」陳耀昌76歲癌逝 石崇良哽咽痛失恩師、首席顧問

更多民視新聞報導

桃園市府圓環驚傳墜樓案 中年男子無生命跡象搶救中

免驚！彰濱海上光電板「6年3起火警」 經濟部保證：損害輕無傷亡

日本推「AI熊出沒地圖」 旅客即時掌握「與熊距離」

