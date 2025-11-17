血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝享壽76歲 醫界與文化界深感惋惜

被譽為「台灣骨髓移植教父」、血液腫瘤醫學權威的陳耀昌醫師，今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。消息一出，不少醫師及衛福部長石崇良紛紛悼念，直呼令人萬分不捨。

「骨髓移植教父」陳耀昌病逝 醫界不捨哀悼

陳耀昌醫師長期關注台灣血液腫瘤領域，曾在台大醫院血液腫瘤科服務逾30年。1983年，他完成台灣第一例骨髓移植手術，成為台灣骨髓移植領域的先驅；1993至1995年間，他多次前往越南胡志明市，協助當地建立骨髓移植中心，將台灣醫療專業推向國際。

廣告 廣告

在幹細胞研究方面，陳耀昌也扮演關鍵角色，曾擔任國衛院首任幹細胞中心創所主任，並於2014年創辦台灣細胞醫療協會。他不僅是血液疾病專家，也是一位作家與文化推手，曾撰寫多部小說並多次獲得文學獎項，對台灣歷史的熱愛，也使他將課本描寫的羅妹號事件搬上大銀幕；其著作《傀儡花》改編的電視劇《斯卡羅》曾在第57屆金鐘獎入圍13項大獎，最終奪得戲劇節目獎等4項大獎。

陳耀昌醫師於64歲時曾被診斷出攝護腺癌，接受放射治療後康復。此次病逝疑似與癌症復發有關，消息傳出後，醫界及文化界人士均表示高度惋惜，悼念這位對台灣醫療及文化領域貢獻卓著的先驅。

台北／魏于恬 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導