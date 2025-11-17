血液腫瘤醫學權威陳耀昌逝世、享壽76歲...曾罹攝護腺癌說「不會瞎操心」：要離世寧可醒著時發生

台灣血液腫瘤醫學權威、瑞福生醫創辦人陳耀昌今（17日）病逝於台大醫院，享壽76歲。陳耀昌是台大醫學院血液腫瘤科權威、骨髓移植技術第一人，同時也是一位醫師、台大醫學院名譽教授、作家，更投入生醫產業，與台灣大學生化科技系副教授陳彥榮、瑞福生醫董事長許淑幸共同創立「瑞福生醫股份有限公司」。

陳耀昌於64歲罹患攝護腺癌，他曾於受訪時表示，放療7週後痊癒，「我不像一般癌症病人要花長時間調適，當醫生不會瞎操心」。針對有媒體報導指出，陳耀昌是因為癌症復發才離世，台大醫院回應，「因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主」。

陳耀昌昔日提到自己對生死看法時表示，他寧可是醒著的時候發生，「而且最好在公眾場合，或在公司會議時，或在家中吃飯時，至少，你還來得及告別，說幾句遺言」。他說，「要能告別，就不能在孤獨一人時」。

陳耀昌曾任台大醫院血液腫瘤科醫師超過30年，1983年完成台灣第一例的骨髓移植，為台灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。同時，陳耀昌也是少見的台灣史小說家，其創作第一本小說《福爾摩沙三族記》即入圍文化部「2012台灣文學獎」；而2016年出版小說《傀儡花》被公視改編為電視劇《斯卡羅》。之後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》都受到好評。

（圖片來源：陳耀昌臉書）

