血淋淋教訓！正妹遭追撞嚴重腦震盪 後腦勺「鯊魚夾」碎裂竟成醫護眼中致命配件

一名來自澳洲陽光海岸的22歲社群創作者艾拉（Ella Carter），近日在TikTok上分享了一段慘痛的親身經歷，對全球駕駛發出嚴正警告。她因在開車時配戴常見的「鯊魚夾」，在遭遇追撞事故時，髮飾竟成了加劇傷害的利刃，導致她腦震盪與頸椎嚴重損傷。

《每日郵報》報導，事故發生2025年12月，當時艾拉正由男友載著準備前往派對。在行經途中，因前方車流突然停止，一輛汽車疑似未注意路況，以時速約60公里速度直接從後方追撞。巨大衝擊力道使艾拉的身體猛烈前衝，後腦勺隨即狠狠撞擊座椅頭枕。

艾拉形容，撞擊瞬間她感到頭部有東西碎裂，起初還以為是車窗玻璃，直到感覺到長髮散落並伴隨劇痛，才驚覺是頭上的塑膠鯊魚夾因承受不住撞擊力道，直接在她的後腦勺崩解。

雖然碎裂的塑膠片幸運地未刺穿頭骨或皮膚，但夾子夾在頭部與頭枕之間產生的強大擠壓與反作用力，仍讓艾拉遭受長達3週的嚴重腦震盪，並留下了嚴重的揮鞭式頸部創傷。時至今日，她仍需持續接受物理治療且無法恢復工作，連當時配戴的太陽眼鏡都在衝擊中被震飛損壞。

艾拉坦言，過去鯊魚夾是她與朋友再平凡不過的日常造型，從未想過這會變成安全隱患。醫師事後更對她發出警訊，指出如果當時配戴的是「金屬材質」的鯊魚夾，後果將不堪設想，這類案例在急診室中早已屢見不鮮。

艾拉在影片中語重心長地呼籲，即便駕駛本身守法開車，意外也可能在瞬間發生，為了生命安全，開車或乘車時絕對不應配戴鯊魚夾。這段警告影片在網路引發極大迴響，點閱率突破900萬次。不少網友留言支持，表示專業的駕駛教練與醫護人員早已視鯊魚夾為「致命配件」，更有病理學家指出鯊魚夾可能是車禍中導致嚴重頭部外傷甚至死亡的原因。

專家建議，女性駕駛上車後應將鯊魚夾取下，改以低馬尾、髮圈或放低頭髮，確保頭部能與頭枕完整貼合，才能在意外發生時獲得應有的保護。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

