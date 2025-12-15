血淋淋斷掌掉台中街頭已發黑 警驚揭真相「是道具」仍違反社維法開罰

記者陳佳鈴／台中報導

台中市大里鬧區街頭竟然有一隻斷掌掉落，外觀血淋淋還發黑，模樣駭人，許多路過民眾都被嚇壞。（圖／翻攝畫面）

昨（14）日下午，有民眾發現，台中市大里鬧區街頭竟然有一隻斷掌掉落，外觀血淋淋還發黑，模樣駭人，許多路過民眾都被嚇壞，引發一陣恐慌。所幸，轄區巡邏員警及時發現並進行處置，確認這隻「斷掌」僅是逼真的萬聖節道具或玩具，不過掉落的民眾也有事，被依社維法裁處。

這起事件發生在昨（14）日下午約 1 點左右！這隻「斷掌」被丟棄在道路上，其皮膚紋理、指節構造乃至於截斷處的肉色與血痕，尤其出現在街頭路面，強烈視覺衝擊下，還有民眾以為發生重大命案了！

警方獲報後前往查看，確定不是真的人手斷肢，而是道具，但因其逼真程度已達足以造成公眾恐慌的等級，警方不敢大意，隨即拉起警戒線並調閱周邊監視器畫面，積極追查「斷掌」的來源。

經警方追溯後發現，這隻假手是從一輛廂型車的車頂掉落至路面。警方循線聯繫到 38 歲的陳姓車主。陳男到案後表示，這隻極為逼真的玩具假手是家中孩童玩耍所用，可能是小朋友在玩鬧過程中，不慎將假手丟置於車頂，而他駕車離開時並未察覺，導致假手在行駛途中掉落，造成這場虛驚。

雖然事件證實為意外掉落的玩具，但鑑於此舉已在公共場所引發民眾恐慌，影響社會安寧秩序。警方強調，依據《社會秩序維護法》第 63 條第 1 項第 6 款規定，有「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」的行為，可處新臺幣六千元以下罰鍰。

因此，警方在製作完筆錄後，仍決定依規定將陳姓民眾移請臺中地方法院簡易庭進行裁處，藉此提醒民眾，在公共場所應審慎處理可能造成驚嚇或恐慌的物品，以維護社會秩序與大眾的心理安定。

