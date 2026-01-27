血淋淋的警示！媒體人：韓國慘痛教訓來了，立法院還在玩火嗎？

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。資深媒體人詹凌瑀說， 韓國慘痛教訓來了，立法院還在玩火嗎？

詹凌瑀說， 韓國慘痛教訓來了，立法院還在玩火嗎？圖左起為國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌。（圖／翻攝畫面）

詹凌瑀指出，川普總統今天針對韓國的強硬動作，給了台灣最直接且血淋淋的警示。根據最新消息，由於韓國立法機構遲遲未批准與美國達成的貿易協議，川普認定這違反了「迅速行動」的承諾，單方面宣布將韓國汽車、醫藥、半導體等關鍵產品的關稅，從原本談妥的15%恢復至懲罰性的25%。這不僅是外交辭令的施壓，而是真實上演的經濟重擊。

看看韓國的遭遇，外媒表示這波關稅回升精準打擊了韓國出口的核心命脈。這證明了在川普的談判邏輯裡，「效率」與「承諾兌現」高於一切，他沒有耐心等待他國國會的冗長程序，更不會接受談好的協議被無限期擱置。

反觀台灣，我們現在處於極其危險的邊緣。詹凌瑀提到，我們好不容易爭取到與美國的15%關稅互惠協議，這對台灣的出口廠商是巨大的紅利。然而，立法院內的藍白陣營卻在程序上進行杯葛，不只阻擋軍購條例，連這種攸關台灣經濟命脈的關稅審查也刻意延宕。

很多人以為這只是國內的政治攻防，以為拖過期限頂多是重談，但韓國的例子告訴我們，沒有重談這回事，只有作廢與懲罰，一旦錯過期限，廠商面臨的將是瞬間暴增的成本與競爭力流失，這些損失將是以億為單位計算。

更令人擔憂的是，藍白立委這種寧可讓台灣受傷也要卡關的行徑，究竟是出於政治算計，還是如外界所質疑，根本是接到了對岸的命令而絕對不肯放行？詹凌瑀說，如果台灣因為立法院的無理杯葛，淪為下一個被美國制裁的對象，導致產業蕭條、保護費變懲罰性關稅，請問藍白立委，你們擔當得起這個後果嗎？

