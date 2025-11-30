血淚中誕生、最慘現場現身 香港「災難遇害者辨認組」揭秘

2025年11月30日，香港警方災難遇害者辨認組（DVIU，藍盔者）人員，從「宏福苑」抬出罹難者遺體。美聯社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，今天（11/30）港府記者會上，警方表示「災難遇害者辨認組」正在各大樓搜尋罹難者遺體，這個單位的成立源於香港史上一宗逾百人死亡的天災，其成員平時分屬警方各單位，遇到大災難時便集結，協助確認罹難者身分，給予逝者最後尊嚴，為生者帶來確切答案。

近日「宏福苑」現場可見穿著白色防護衣、頭戴藍盔的一群人，抬著一具具遺體走出現場，他們頭盔和背包上可見DVIU字樣，他們正是「災難遇害者辨認組（Disaster Victim Identification Unit，DVIU）」。警方稍早表示，這場事件中災難遇害辨認組人員已出動近乎全隊成員約600人。

香港無綫新聞報導，「災難遇害者辨認組（DVIU）」成立的背景是1972年6月18日的六一八雨災，當年半山寶珊道和觀塘雞寮（今翠屏邨）都發生嚴重山泥傾瀉，共138人死亡，警方當時發現重大事故，出現有大量遺體時，需有經專門訓練的單位專責搜集資訊、確認身分、通知家屬。

1975年「災難遇害者辨認組」在六一八雨災「血淚教訓中誕生」，目前直屬警方「偵緝訓練科」，成員均受專業訓練。 核心使命為「以科學、系統及人道方式，處理災難遇害者遺體，盡快確認身分」，曾處理嘉利大廈大火、南丫海難及2018年大埔公路巴士意外等。

「災難遇害者辨認組」並非獨立部門，根據香港警務處網站，「偵緝訓練科」負責的多項業務中包括災難遇害者辨認的訓練，經受訓人員會成為「災難遇害者辨認組」成員，由偵緝訓練科主管指揮。成員平時各屬不同單位，當發生災難或重大致命事故，此辨認組就會被動員、集結起來，執行協助遺體辨認任務，所以這單位的每次動員，都代表一場重大悲劇。

他們在現場有系統地搜尋、記錄和收集遇害者遺體及個人物品，利用指紋、DNA、牙科記錄及身體特徵等進行身分比對。他們必須與焦急的家屬溝通，搜集失蹤者的各項特徵與資訊，又要在比對出身分後，負責將壞消息傳達給家屬。

香港警方偵緝訓練中心曾經形容，由於「災難遇害者辨認組」的集結代表悲劇發生，所以該組的出動是件不愉快的事，但他們的每一次出動，都承載了無數家庭的期盼，並在破碎的悲劇中，為痛心的生者拼湊回最後的真相與尊嚴。

2025年11月30日，香港警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員，從「宏福苑」抬出罹難者遺體。美聯社

