血濺城隍廟！為討1萬元修車費 21歲男持開山刀狠砍17歲少年

21歲陳姓主嫌追討修車費不成，竟持開山刀將17歲少年砍至臟器外露。示意圖，取自unsplash



新竹市城隍廟前廣場昨日 （12/29）晚間驚傳砍人事件，一名17歲少年在一間小吃攤內遭4名男子持開山刀攻擊，導致多處重傷、內臟外露，所幸經送醫急救後無生命危險，警方則於案發4小時內將8名涉案嫌犯全數拘捕歸案，嫌犯也對犯行坦承不諱，目前全案依殺人未遂、妨礙秩序等罪名移送地檢署偵辦。

據了解，整起暴力事件起因為被害少年向21歲陳姓男子借用機車代步，不料卻發生車禍，事後陳姓主嫌為修車花了1萬多元，不過過了2個月卻仍舊無法討回款項。在追討未果情況下，陳姓男子昨日晚間找來7位朋友，分乘2輛車前往被害少年打工的城隍廟前小吃攤討債。

一行人到場後，其中4人留在車上待命，陳姓主嫌則帶著3名友人直接衝進店內，不但動手動腳，還拿出預藏的開山刀將少年砍至重傷，甚至臟器外露，隨後一行人駕車逃離現場。

新竹市消防局當晚9時接獲報案後，立即派出2輛救護車和4名人員前往搶救，到場時被砍少年已意識模糊、大量失血，救護人員於是先行固定外露臟器，後緊急送往醫院治療。

新竹市警察局一分局偵查隊長張勝雄表示，案件經專案小組積極追查後，在4小時內即循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，犯嫌對犯行也坦承不諱，全案依殺人未遂、妨礙秩序等罪移送新竹地檢署偵辦。

警方調查後發現，8名涉案人員並無幫派背景，僅因1.1萬元的修車費糾紛，就讓陳姓主嫌對少年做出如此極端行為，如今不僅討不回欠款，還將面臨殺人未遂的嚴重刑責。

