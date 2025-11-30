血濺新竹城隍廟！21歲男為討1萬多元修車費 持開山刀砍傷工讀生

新竹城隍廟美食街發生一起暴力砍人事件，一名少年工讀生遭到砍傷重傷。事件起因疑為1.1萬元修車費的債務糾紛，21歲陳姓主嫌因討債不成，憤而找來七名友人前往少年打工的店家尋仇。警方迅速行動，在案發後四小時內逮捕了所有八名涉案嫌犯。陳姓主嫌已坦承犯行，目前全案依殺人未遂、妨礙秩序等罪名移送新竹地檢署偵辦。

這起暴力事件的導火線源於被害少年曾向21歲陳姓男子借用機車代步，不料發生車禍。陳姓男子為修復車輛花費了一萬多元，但兩個月來一直無法討回這筆款項。在債務糾紛積累怨氣後，陳姓男子於29日晚間找來七位朋友，一同前往被害少年打工的城隍廟小吃攤討債。八人分乘兩輛車抵達新竹城隍廟，其中四人留在車上待命，陳姓主嫌則帶著三名友人直接衝進店內。他們不只動手動腳，最後陳姓主嫌更拿出預藏的開山刀，衝突中砍傷少年，導致他重傷，甚至臟器外露。

新竹市警察局一分局偵查隊長張勝雄表示，案件經專案小組積極追查，於四小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，犯嫌對犯行也坦承不諱。全案依殺人未遂、妨礙秩序等罪名移送台灣新竹地方檢察署偵辦。警方調查發現，這八名涉案人員並無幫派背景，純粹因為1.1萬元的修車費糾紛，而讓陳姓主嫌對少年做出如此極端行為。如今陳姓主嫌不僅討不回欠款，還將面臨殺人未遂的嚴重刑責。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

