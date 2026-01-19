血濺蘆洲！老夫妻慘遭利刃狂砍陳屍家中！兒子失聯涉重嫌

新北市蘆洲區18日發生一起駭人聽聞的雙屍命案。根據警方初步調查，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子被發現陳屍在自家客廳內，兩人身上均有多達十餘處的刀傷，現場留有大片血跡，顯示兇手下手極為兇殘。

案件的發現過程始於死者表妹陳女士的警覺。18日中午12時許，陳女士因多次聯繫表哥廖翁未果，心生不安前往其住處查看。抵達現場後，她撥打廖翁電話，聽見屋內傳出手機鈴聲卻無人接聽，意識到情況異常，隨即報警處理。

警方接獲報案後立即趕赴現場，會同鎖匠破門而入。進入屋內後，警方發現廖姓夫妻倒臥在客廳地板上，已經明顯死亡。初步檢視顯示，兩名死者身上均有十多處刀傷，傷口分布於身體多處，顯示遭受猛烈攻擊。

案發後，警方迅速封鎖現場，偵查隊與鑑識小組隨即展開全面採證工作。透過調閱周邊監視器畫面，警方發現關鍵線索：死者兒子廖男於17日晚間9時許，騎乘機車離開住處。此後廖男便無法取得聯繫，行蹤成謎。

基於現有證據與時間線索，警方研判廖男涉有重大嫌疑。目前新北市刑事警察大隊已會同蘆洲分局偵查隊及蘆洲派出所，共同組成專案小組，全面展開追查工作。

本案已報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，相關單位正積極追緝嫌疑人廖男下落。警方表示，將盡速釐清案發經過與犯罪動機，給予死者家屬及社會大眾一個交代。目前詳細的案情細節仍在調查中，後續偵辦進度將適時對外說明。

