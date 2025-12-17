血熱狗汁機再合體！金曲樂團血肉果汁機高流蓋廟 MC HotDog南下殺翻現場

去年血肉果汁機與熱狗在北流首度演出合作新曲〈我不壞了嗎？〉，熱狗爽被圈粉直說「我已經邀歌了，一定要再合作！」血肉果汁機提供

曾獲金曲與金音獎多項肯定的金屬樂團血肉果汁機，繼2024年成為首組解鎖台北流行音樂中心的金屬樂團後，宣布將於12月27日在高雄流行音樂中心舉辦《建宮蓋廟-宇宙預言DLC》演唱會。這次南部專場將再度邀請饒舌教主MC HotDog熱狗擔任重磅嘉賓，血肉果汁機自信表示，再次邀請熱狗是因為上次北流合體時，台下孩子們還不會唱合作曲，這次要聽見大家大聲唱出來，重現震撼全場的「血熱狗汁機」經典組合。

建宮蓋廟品牌進化南下 Beyond Cure主唱蝙蝠力挺加盟

邁入第五屆的「建宮蓋廟」已成為血肉果汁機最具代表性的演唱會品牌，標誌性的三層樓高血肉宮舞台設計搭配絢爛視訊，被樂迷盛讚為2024年最佳現場。本次高流場除了熱狗助陣，更有好兄弟Beyond Cure主唱蝙蝠Bat Lin力挺現身。

樂團強調，經過一年的進化，高流場絕對會將北流的震撼感原汁原味南移並加碼升級。此外，樂團於11月底釋出新曲〈Hackery〉，將人生比喻為遭遇病毒入侵的電玩遊戲，並融入暗黑電音元素，預告新專輯即將誕生，讓樂迷對高流專場的驚喜內容充滿期待。

血肉果汁機前進南台灣在高流舉辦專場演唱會，邀來熱狗加入成為「血熱狗汁機」。血肉果汁機提供

征戰芬蘭音樂節無懼乾冷氣候 驕傲喊出音樂來自台灣

2025年血肉果汁機海外邀約不斷，除了登上韓國釜山搖滾與新加坡Bay Beats音樂節，11月底更受芬蘭大使林昶佐之邀，直闖金屬大國芬蘭參與FFF音樂節。解鎖北歐演出的血肉分享，當時戶外體感僅負2度，室內卻熱如台灣夏天，讓團員在蹦跳演出中感受到水分快速乾掉的痛苦與快感。

面對性格較為害羞的芬蘭觀眾，血肉以強大感染力贏得全場歡呼。團員表示，每次海外演出都抱持著代表台灣文化的心情，要讓全世界知道台灣也有高品質的金屬樂。

血肉果汁機近日赴芬蘭演出。文化總會提供

累積海外能量回饋本土樂迷 高流門票KKTIX熱賣中

在多次征戰海外並累積豐富經驗後，血肉果汁機感性分享，這些在世界各地累積的能量最終都要帶回台灣分享給樂迷。團員喊話要大家在高流見識血肉變強後的威力，屆時將完整呈現醞釀已久的現場能量。

血肉果汁機2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC 演唱會

演出時間｜2025.12.27 (六) 19:00

演出地點｜高雄流行音樂中心（高雄市鹽埕區真愛路1號）

售票網址｜https://kklivetw.kktix.cc/events/htraw



