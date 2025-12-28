「血熱狗汁機」重現！血肉果汁機首登高 2度合體 MC HotDog

【緯來新聞網】血肉果汁機昨（27日）在高雄流行音樂中心舉辦《2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC》演唱會，將三層樓高的舞台「血肉宮」原汁原味完整重現，不僅是血肉果汁機首度登上高流舉辦專場，也是最具標誌性的演唱會品牌「建宮蓋廟」迎來第六屆登場，吸引滿場樂迷到場支持。演唱會邀請去年北流演唱會首次合作的嘉賓 MC HotDog 熱狗，主唱 GIGO 特別在台上向他致意：「感謝狗哥親臨現場，北流和高流都到了！」

MC HotDog 熱狗擔任血肉果汁機演唱會《2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC》嘉賓。（圖／血肉果汁機提供）

「血熱狗汁機」獻上共創歌曲〈我不壞了嗎？〉MC HotDog 熱狗興奮回應：「謝謝血肉果汁機的再次邀請，能跟心目中喜歡的樂團同台真的很爽，講什麼很榮幸都太客套了，我最近也在做自己新的專輯、新的音樂，合作的夥伴肯定有血肉果汁機！」GIGO接著說：「下一首歌我要跟我國中同學炫耀一下，畢竟這是我們國中一起在聽的音樂，到現在血肉可以和狗哥同台合唱！」再次重現由血肉果汁機改編的 Hardcore 限定版〈十三號天使〉掀起了演唱會最高潮。

血肉果汁機27日在高雄流行音樂中心舉辦。（圖／血肉果汁機提供）

在第二段演出時，血肉果汁機也換上銀色戰甲服，驚喜送上上個月甫發行的最新單曲〈Hackery〉，搭配與新曲主題十分吻合的「駭客」意象影像，象徵新的血肉宇宙即將展開。身為「血肉最佳戰友」Beyond Cure 主唱 Bat Lin 也再度以嘉賓身份與血肉果汁機合體，共同演唱〈我是一隻瘋狗，爽喔！〉、〈上山〉兩首極具爆發力的歌曲，展現十足演出張力與多年默契。



演唱會尾聲，血肉果汁機帶來經典曲目連發，演出〈感謝勞力〉、〈關閉太陽〉、〈粗殘台中〉等血肉經典歌曲，主唱 GIGO 感性地說：「我還記得血肉的第一場演出大概就在我眼前這個小方格的大小而已，阿霖站在我前面，他那時候還是歌迷，我想說的是你現在如果有你的夢想，請你要堅持，因為十幾年後，你不會知道你能站在這裡，以前的我也不知道會跟我的朋友一起開那麼大的演唱會，謝謝來見證奇蹟，謝謝北流高流都有出現的你們。」而其中在歌曲〈血肉宮〉演出時，更邀請樂迷代表上台一起合唱，再次掀起演唱會高潮，也在演唱〈感謝勞力〉前，特別向全體工作人員致謝，更感性謝謝買票來到現場完整「血肉宮」的所有樂迷。

血肉果汁機與MC HotDog熱狗 (左4)、Bat Lin(右3) 與滿場樂迷大合照。（圖／血肉果汁機提供）

在安可結束後，血肉果汁機也在大螢幕上放上「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」字樣彩蛋，驚喜預告新專輯即將在明年發行的消息，主唱GIGO透露新單曲〈Hackery〉只是前哨站，血肉果汁機會繼續釋出更酷的歌曲，除了新作品之外，明年也會有小巡迴，在台下樂迷們的開心驚呼下為「建宮蓋廟 宇宙預言」系列演出畫下完美句點。

