血癌休養7個月才復出！沈玉琳禁菸區3度違規抽菸遭拍 親吐5字回應

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沈玉琳（中）上週三隨《人生無限好公司》出外景，在西門町街頭被拍到違規抽菸。資料照／東森綜合台提供

58歲「荒謬大師」沈玉琳去年因確診血癌停工養病，休養7個月終於在3月復工的他，卻被拍到在西門町錄製新節目《人生無限好公司》外景時，在路邊禁菸區3度違規抽加熱菸，沈玉琳也回應了！

沈玉琳今（10日）被《CTWANT》刊出6月3日隨《人生無限好公司》團隊，在西門町錄影的畫面，只見當天沈玉琳看起來氣色不錯，即便在正中午拍攝體力仍不錯，只是一時菸癮難耐的他，竟在西門町捷運站6號出口附近，3度抽起加熱菸，無視該處的禁菸規定，依《菸害防制法》可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

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由於沈玉琳大病初癒，當日又是「63禁煙節」，被拍到在路邊抽菸格外諷刺。對於被拍到抽菸，沈玉琳僅低調地說：「會注意改進。」

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



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