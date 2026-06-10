血癌剛復出！沈玉琳連續工作12小時「被抓包3度違法抽菸」 本人回應了

【緯來新聞網】「荒謬大師」沈玉琳罹患血癌休養8個月，近期才復出重返螢光幕，行程滿檔，甚至工作長達12小時。沒想到，他被拍到在「63禁煙節」於台北市西門町的禁菸區3度使用加熱菸裝置，看起來格外諷刺。對此，沈玉琳也回應了。



沈玉琳5月28日在社群發文預告：「OMG！OMG！各位觀眾！6月3日我要辦一個超神秘、超震撼的快閃活動，保證讓你意想不到，錯過真的會後悔到捶心肝，敬請鎖定！」地點在西門町6號出口，時間預計下午5點開始。原來是綜藝節目的快閃活動，發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。

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沈玉琳血癌康復後復工，竟3度違法抽加熱菸。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

根據《CTWANT》報導，6月3日上午實境綜藝節目《人生無限好公司》主持群先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，隨後轉移至台北市西門町快閃。中午11點31分，沈玉琳與潘若迪、艾融3人搭車抵達，為了躲避太陽，一行人在靠近騎樓的遮陰處乘涼，不料沈玉琳突然菸癮難耐，直接在西門捷運站6號出口附近，3度抽起加熱菸，無視該處的禁菸規定。



事實上，台北市衛生局已公告，西門町商圈自6月1日除吸菸區外，不得吸菸，區域包括東至中華路1段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街2段所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）未設吸菸區者，全面禁止吸菸。若於禁菸區吸菸，依《菸害防制法》可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。



對於違法抽菸的行為，沈玉琳僅回應5字：「會注意改進」。



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