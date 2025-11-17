血癌權威陳耀昌病逝！享壽76歲

陳耀昌生前行醫逾50載，仍持續在第一線看門診，同時創作小說、擔任公司顧問。(資料照，記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕血液腫瘤科權威陳耀昌早年投入血癌治療，是台灣首位完成骨髓移植的醫師、曾擔任國衛院幹細胞中心創所主任，也是「法醫師法」的推動者，行醫之餘也從事台灣史小說創作，被人說「一手執筆、一手做研究」，但今日傳出病逝台大醫院，享壽76歲；台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。

陳耀昌生前行醫逾50載，仍持續在第一線看門診，同時創作小說、擔任公司顧問，作品《魁儡花》曾被公視改編為電視劇《斯卡羅》，去年完成的新作《獅頭花》也大受好評，更被翻譯為日文、英文版本。

去年接受＜自由時報＞專訪時，陳耀昌曾笑說，自己「比較異類」，覺得自己同時可以同時應付很多事，更懷抱著「3C」夢，包括做生技、細胞(Cell)，以及走訪各國鄉野(Country)，還希望讓自己的作品翻拍成電影(Cinema)。

作為醫師也作為小說家，陳耀昌不只在專業上表現得好，更始終關心社會。他曾引用《基督山恩仇記》說，「人生就是等待與希望，而且只有等待是不夠的，還需要選擇，而人要有希望才能做出選擇」，他為了做骨髓移植而選擇台大醫院後，就一直在面對選擇題，但他可能運氣很好，想做的事目前大概都有成功。

然而，今日陳耀昌傳出病逝台大醫院，對此台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。

