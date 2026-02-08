血癌治癒首露面！《單身即地獄》巧克力歐巴「頂平頭」看秀 親吐：真的很想工作

車炫承大病初癒後渴望復出，昨首度在公開場合露面，現身首爾時裝週。翻攝IG@502bright、翻攝imbc演藝

曾參演Netflix實境綜藝《單身即地獄》的車炫承，白血病治癒後首度露面，昨（7日）現身首爾東大門設計廣場，參與「2026 F/W 首爾時裝週」。

「巧克力歐巴」車炫承血癌治癒開工了

34歲的車炫承昨現身韓國品牌ADLIELOS的秀場，一度因治療白血病剃光頭髮的他，昨頂著平頭出席，不僅頭髮已經長出來，氣色看起來也很好，讓網友放寬心地說：「歡迎車炫承健康回歸。」、「看起來狀態很棒！」、「期待看到更多的新作品。」

很久沒在公開場合露面的車炫承，看起來有些緊張。翻攝imbc演藝

車炫承開始復工，氣色看起來不錯。翻攝IG@502bright

車炫承日前還特地去髮廊打理髮型，開始試鏡尋求工作機會。翻攝IG@502bright

車炫承分享看秀的花序照。翻攝IG@502bright

車炫承曾以「宣美舞者」聞名！紅到亮相《單身即地獄》

車炫承曾以宣美的舞者聞名，還曾在《單身即地獄》第1季、《體能之巔：百人大挑戰》大露「巧克力腹肌」，隨後轉戰演藝圈拍戲的他，沒想到去年9月驚曝罹患白血病的噩耗，所幸經過幾個月的治療，在聖誕節前夕宣布治癒的好消息，如今也開始恢復工作。

車炫承日前也在個人YouTube頻道公開自己康復後重新為工作奔走的近況。當時正前往髮廊的他笑說：「原本也想說我現在的頭髮，哪還需要去什麼髮廊，但髮廊姊姊叫我不要自己剃。」而在理完頭髮後，他也坦率分享，「我真的很想工作，如果有試鏡或任何機會，請聯絡我，我休息太久了。」毫不掩飾對回歸工作的渴望。



