血癌纏身暴瘦！沈玉琳58歲生日曝光憔悴近況

電視主持人沈玉琳今年7月因身體不適就醫，確診罹患「慢性單核球骨髓性白血病」後，隨即全面暫停演藝工作，專心在台大醫院接受治療。

今日12月24日適逢他58歲生日，沈玉琳在臉書分享與妻子芽芽的慶生合照，並向粉絲報平安表示，治療非常順利，快要可以見面了。

照片中的沈玉琳戴著黑色鴨舌帽與細框眼鏡，身穿暗紅色上衣，與妻子手持愛心形狀蛋糕合影。相較以往在螢光幕前的圓潤外貌，他的臉頰明顯凹陷，身形消瘦許多，讓不少網友直呼快認不出來。

廣告 廣告

貼文發布後一小時內即獲得近3萬人按讚，圈內好友可藍、王俊傑等人紛紛送上祝福。馬偕醫院血液腫瘤科醫師張明志接受訪問時指出，沈玉琳罹患的慢性單核球骨髓性白血病是一種慢慢轉化的癌症，轉化時間約需2年。初期症狀較不明顯，患者會出現疲倦、低溫發燒、體重莫名減輕、身體莫名出血或瘀青等症狀。

張明志表示，血癌治療需分階段進行，首先為緩解治療，接著是鞏固治療。以沈玉琳目前狀況看來，緩解治療相當順利，畢竟仍有3至4成患者無法通過緩解治療階段。

張明志進一步說明，沈玉琳未來還需接受化療，逐步減少癌細胞數量，距離成功還有一段路要走。根本治療之道仍為接受骨髓移植，配對以其兄弟姊妹為優先，其次為女兒。

據了解，沈玉琳目前需進行4次鞏固治療，已完成3次。他在醫院的生活相當充實，每天追劇、看書、彈吉他、進行超慢跑運動，妻子芽芽也每天帶美食探望。沈玉琳預計農曆元宵節後復工，確切日期仍需主治醫師評估，目前已有新節目在洽談中。

更多品觀點報導

台灣細胞治療技術展現新希望 跨國癌症患者肯定臨床成果

不菸不酒超養生竟罹腎癌！體內「永遠化學物質」超標

