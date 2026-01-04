血祭跨年夜…4槍轟2人「破胸、腿」！法官放殺手自由理由曝 檢警傻眼

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者簡榮良／高雄報導

差點鬧出人命，竟大搖大擺走出法院！高雄三民區金獅湖（12/31）深夜23時許發生槍擊案，一名50歲劉姓男子身背多項前科喝得爛醉找女友，不滿路邊一群男女放鞭炮太吵，拿出改造手槍朝人連轟4槍，47歲田男胸部、小腿中彈倒臥血泊中，另名47歲黃女手指遭子彈劃過濺血，雙雙送醫搶救撿回一命。檢方聲押劉男，法官卻以劉男未離開、槍枝也尋獲且坦承犯行等3大理由，裁定無保請回，檢警錯愕形同白忙一場，已補強證據火速提出抗告「以安民心」。

檢方聲押劉男，未料法官以劉男未離開、槍枝也尋獲且坦承犯行等3大理由，裁定無保請回。（圖／翻攝畫面）

事件發生在去年12月31日深夜23時40分，50歲劉姓男子在市區喝得酩酊爛醉搭車到天祥一路與鼎金後巷口要找女友，一下車聽見47歲田男及47歲黃女等7名男女嘻笑放鞭炮，不爽上前要求別在深夜放鞭炮，對方認為不合理，憑什麼制止？雙方起口角，劉男一怒之下亮出改造手槍，槍口對準人群連轟4槍，這一刻，人命在他眼中，輕如鴻毛。

田男胸部及小腿中彈，倒臥血泊中奄奄一息，黃女右手食指被子彈畫傷濺血，雙雙送往榮總急救才撿回一命。（圖／翻攝畫面）

田男胸部及小腿中彈，倒臥血泊中奄奄一息，黃女右手食指被子彈劃傷濺血，雙雙送往榮總急救才撿回一命。劉姓嫌犯喝醉來不及逃，被優勢警力壓制、逮捕，全案依殺人未遂罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，再加上劉男，有詐欺、毀損、傷害等多項前科，檢方認為涉嫌重大，向法院聲請羈押。

劉男大言不慚坦承只是喝醉，聽到路邊放煙火太吵才開槍，沒殺人念頭。（圖／翻攝畫面）

據悉，劉男大言不慚只是喝醉聽到路邊放煙火太吵才開槍，沒殺人念頭，槍枝是死去友人寄放的，這番說詞竟成為法官裁定無保請回的理由，當庭裁定無保飭回，劉男大搖大擺走出法院。消息傳回第一線搏命辦案員警耳裡，感嘆白忙一場。

對此，高雄地檢署表示，檢察官認定高雄地院裁定尚有違誤，因此已敘明理由及相關事證，已火速提出抗告，力求將嫌犯羈押以安民心。

殺手大搖大擺走出法院。消息傳回辦案員警耳裡，感嘆白忙一場。（圖／翻攝畫面）

