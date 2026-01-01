血祭高雄跨年夜…4槍轟2人「破胸、腿」！起因竟是鞭炮吵 殺手身份曝

記者朱韋達、簡榮良／高雄報導

跨年倒數前夕，歡笑聲染血！高雄三民區金獅湖昨（12/31）日深夜23時許發生槍擊案，一名男子喝得爛醉找女友，不滿路邊一群男女放鞭炮太吵，雙方起口角；不料，他拿出改造手槍朝人連轟4槍，47歲田男胸部、小腿中彈倒臥血泊中，另名47歲黃女手指遭指彈畫過濺血，雙雙送醫搶救後撿回一命。殺手是現年50歲劉姓男子，有詐欺、毀損、傷害等多項前科，槍支哪來警方要溯源，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪移送法辦。新年第一天不學好，再次蹲回監牢。

殺手是現年50歲劉姓男子，有詐欺、毀損、傷害等多項前科，槍支哪來警方要溯源。（圖／翻攝畫面）

整個城市沈浸在過節氣氛，但一陣殺戮之氣悄悄瀰漫。昨（31）日23時40分，50歲劉姓男子在市區喝得酩酊爛醉搭車到天祥一路與鼎金後巷口要找女友，一下車聽見47歲田男及47歲黃女等7名男女嘻笑放鞭炮，不爽上前要求別在深夜放鞭炮，對方認為不合理，憑什麼制止？雙方起口角，劉男一怒之下亮出改造手槍，槍口對準人群連轟4槍，這一刻，人命在他眼中，輕如鴻毛。

劉男一怒之下亮出改造手槍，槍口對準人群連轟4槍，這一刻，人命在他眼中，輕如鴻毛。（圖／翻攝畫面）

為防止北捷隨機殺人案重演，高雄警力重兵部署，接獲報案後，火速抵達壓制、逮捕嫌犯；田男胸部及小腿中彈，倒臥血泊中奄奄一息，黃女右手食指被子彈畫傷濺血，雙雙送往榮總急救撿回一命。

警方不久在附近找到劉男，並喝斥他帶路成功尋獲丟棄的手槍。鑑識小組封鎖現場進行採證，尋獲3枚彈殼，全案依殺人未遂罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。據悉，劉男有詐欺、毀損、傷害等多項前科。新年第一天不學好，再次蹲回監牢。

田男胸部及小腿中彈，倒臥血泊中奄奄一息。（圖／翻攝畫面）

市警局長林炎田得知槍擊案後，立即趕赴三民第二分局慰問偵辦員警並頒贈獎勵金，肯定同仁落實三快原則「通報快、到場快、處置快」，迅速消弭危害及化解民眾不安。

劉男新年第一天不學好，再次蹲回監牢。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

