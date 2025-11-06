血管吃不消！研究揭4大「傷心飲料」讓血液越喝越黏稠，中風威脅狂飆

你知道嗎？喝水不只是解渴，還能降低血液黏度、讓血液「變稀一點」。

身體如果水分充足，血液的流動會比較順暢，血管也不容易被阻塞；反之，當血液太濃稠時，不只讓循環變慢，也會增加心臟和血管的負擔，長期下來可能導致心血管如中風、心肌梗塞等相關嚴重疾病。

不過，有些飲料不但不能補水，還會讓血液變得更濃、更黏，對心血管健康造成潛在威脅。以下4種飲料，就是經過研究認證的「血液濃稠地雷」，愈喝愈可能讓血管老化、心臟超負荷。

1.含糖飲料：讓血脂上升、血液變黏

2022年在《營養學期刊（The Journal of Nutrition）》刊登的一項研究，分析了超過2萬9千名美國民眾的飲食與健康資料。結果發現每天喝超過一罐（約355毫升）含糖飲料的人，體內壞膽固醇（LDL）和三酸甘油脂濃度都明顯上升。

研究指出，像可樂、檸檬汽水、果汁飲料等含糖飲料，讓血液中不健康脂質增加。血液中糖分過多會刺激肝臟製造脂肪，導致血脂上升、血液變得更黏稠，進而提高心血管疾病的風險。

雖然這份研究並不能百分之百證明糖飲直接造成血脂上升，但結果與過去多項研究都指出相同的結果：吃進身體的糖分愈多，血液變濃稠，也影響了高血脂症的發生率。

2.酒精飲料：過量讓血小板聚集形成血栓

很多人以為「小酌養生」，甚至有「紅酒護心」的說法。不過根據2025年《循環（Circulation）》期刊發布了一項美國心臟協會（AHA）針對飲酒和心血管疾病的科學聲明指出，酒與心血管疾病的關係「非常複雜且具爭議」。大量飲酒（通常指每天超過2杯）和酗酒會對心血管健康造成損害。

哈佛醫學院教授、該聲明的作者之一Ken Mukamal指出，如果飲酒量控制在目前的適度飲酒限度之內，沒有證據表明飲酒會增加罹患常見心臟病的風險。但是，少量或適量飲酒是否能降低罹病風險是另一個問題，目前的證據還無法回答。

美國血栓學會（American Blood Clot Association）則指出，過量飲酒會從多方面對身體造成負面影響，增加血栓形成的風險。原因是酒精影響血栓形成的方式之一是透過影響血小板，使其更容易聚集；另一種機制涉及酒精會影響血液凝固所必需的蛋白質，進一步增加了酒精影響血栓形成的複雜性。

長期大量飲酒會擾亂肝臟產生血液凝固所需必需蛋白質的能力，導致失衡，進而可能引發過度出血或血栓形成。此外，長期大量飲酒也會導致血小板過度活化，使其更容易聚集，而血小板聚集是血栓形成的前兆。

3.能量飲料：讓血液黏稠、血壓暴升的隱形殺手

能量飲料在近20年來大受歡迎，許多人為了提神、開車、熬夜加班都會喝上一罐。但醫學界已多次警告這類飲品含高咖啡因、高糖分、以及多種刺激成分，長期大量飲用可能造成心血管傷害。

美國疾病管制與預防中心（CDC）曾指出，能量飲料中高濃度的咖啡因和其他提神成分會導致心率加快和血壓升高，這兩者都是心臟病的危險因子。美國國立衛生研究院（NIH）也指出，過量飲用這類飲料會導致心律不整和其他健康問題。

美國血栓學會（American Blood Clot Association）則指出，這些飲料含有高劑量的咖啡因、糖、牛磺酸和其他提神成分，如人蔘或B群。雖然這些成分可以帶來短期刺激，但長期過量飲用，會導致心血管的傷害有：

大量咖啡因和興奮劑會導致血壓和心率飆升，高血壓會傷害血管，使血栓更容易形成。

咖啡因是一種利尿劑，可能造成脫水，脫水會使血液變得黏稠，增加血栓形成的風險。

研究表明，能量飲料會損害血管內皮功能，降低血管彈性，增加血栓形成的可能性。血管內皮（血管內壁）損傷會促進血小板聚集。

咖啡因和其他興奮劑會觸發皮質醇和腎上腺素等壓力激素的釋放。這些荷爾蒙會促進血小板活化，這是血栓形成的關鍵因素。

能量飲料中高糖含量會導致胰島素阻抗和慢性發炎，發炎是心血管疾病和血栓形成的已知危險因子。

4.代糖飲料：愈喝愈容易中風？研究揭驚人關聯

許多人為了減糖、控制體重，改喝「零卡可樂」或「無糖汽水」，但最新研究發現，代糖飲料未必比較健康。

根據2019在《中風（Stroke）》期刊上發表的一項大型研究，分析美國8萬多名50～79歲女性的飲食習慣，發現每天喝兩杯以上代糖飲料的女性，與不喝代糖飲料的人相比，中風的風險高出23%、罹患冠心病的風險高出29%、缺血性中風風險增加31％。

另一項由世界著名的醫療中心克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）於2024發表在《動脈硬化、血栓形成和血管生物學（Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology）》期刊上的一項研究則顯示，人工甜味劑赤藻醣醇在人體試驗中可能導致血栓形成，受試者飲用赤藻醣醇後，血小板聚集反應和其他血小板反應性指標均顯著增強。

這些代糖常被使用在一些零卡可樂、無糖汽水中，不可忽視長期飲用下來對血液、心血管帶來的負面影響。



原文引自：血管吃不消！研究揭4大「傷心飲料」讓血液越喝越黏稠，中風威脅狂飆