血管堵塞元凶非油脂！醫揭「精製澱粉、糖」才是真兇

血管堵塞的真正元兇可能不是油脂，而是精製澱粉與糖。蕭捷健醫師指出，精製澱粉與糖會導致血管發炎、傷害內皮細胞，增加血栓風險，而橄欖油、酪梨油等好油反而能為血管提供保護膜，減少發炎情況。

健康人的血管內壁就像有一層不沾鍋塗層，這個光滑的保護膜能讓血流順暢。（示意圖／Pixabay）

減重醫師蕭捷健在其臉書粉專發文表示，健康人的血管內壁就像有一層不沾鍋塗層，這個光滑的保護膜能讓血流順暢。然而，若持續食用白麵包、珍珠奶茶、饅頭等精製澱粉和糖，這些物質進入血管後會如同菜瓜布般刮傷血管內壁，使血管內皮發炎、變得粗糙，容易堆積俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白(LDL)，最終形成血栓。

「真正的起火點並不是膽固醇，而是精製澱粉和糖所造成的血管發炎。」蕭捷健強調，研究顯示，在飲食中以精製澱粉和糖替代飽和脂肪，並不會降低心臟病發作風險。精製澱粉會導致人體產生胰島素阻抗，提高三酸甘油酯水平，加劇血管發炎，使內皮細胞更加脆弱。

相較於豬油、奶油等飽和脂肪，人們通常會有所警惕，但精製澱粉和糖卻像「穿著無害外衣的墮落天使」，在體內悄悄造成傷害。為了修復血管內皮細胞、減少發炎，蕭捷健建議從三個方面著手。

特級初榨橄欖油、酪梨油等優質油脂具有強力抗發炎效果，建議煮飯時不要使用大豆油。（示意圖／Pixabay）

首先，選擇好油作為「修復漆」。特級初榨橄欖油、酪梨油等優質油脂具有強力抗發炎效果，他建議煮飯時不要使用大豆油，改用橄欖油，就像是在幫血管刷上保護漆。

其次，使用魚油作為「滅火器」。富含Omega-3的深海魚油如同最強的消防隊，適量補充有助於減少血管發炎。

第三，掌握吃澱粉的正確時機。蕭捷健表示，精製澱粉並非完全不能食用，而是要在適當時機攝取。休息時大量食用精製澱粉，就像「周末把汽油倒在客廳裡」，必然引起發炎、火災；但在運動前後食用精製澱粉，則如同「把汽油精準注入跑車的油箱」，能幫助肌肉修復、成長，同時維持血糖穩定。

