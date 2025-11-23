血管收縮、褪黑激素作祟！醫揭「冬季難起床」生理機制
冬天早晨難以起床並非單純懶惰，而是人體面對低溫環境時啟動的生理保護機制。黃軒醫師表示，當氣溫下降時，人體會自動啟動多項「原廠設定」功能，從血管收縮到荷爾蒙調節，都是為了維持生命所需的核心溫度。
重症醫師黃軒解釋，人體面對寒冷的第一道防線是周邊血管收縮，「皮膚、手腳的血管迅速縮小，讓血流往身體核心集中，包括心臟、肺和腦部，這是人體保住核心溫度的基本反應。」在這種模式下，身體將熱量優先用於內在保溫，因此早晨起床時會感到懶洋洋，缺乏活力。
除了血管反應外，褪黑激素的分泌也是冬季特別想賴床的關鍵因素。「真正決定你醒不醒得來的，不是鬧鐘，是生理時鐘加上褪黑激素的作用，」黃軒醫師指出，褪黑激素在黑暗中分泌，光照下降低，而冬天夜長日短使得褪黑激素分泌時間延長。
黃軒醫師引述北歐一項研究結果表示：「冬天清晨7點的褪黑激素濃度，明顯比夏天高。換句話說，冬天同一個時間，你的大腦還覺得是夜班。」這解釋了為何在冬季早晨，即使鬧鐘響起，人們仍感到特別想再睡一會兒。
此外，「睡眠慣性」也是影響早晨清醒度的重要因素。黃軒醫師表示，研究顯示剛醒來的一段時間內，注意力、反應速度和工作記憶都明顯下降，這種「剛醒來的笨笨狀態」可持續15分鐘到一小時以上。日本研究發現頻繁使用貪睡按鈕反而會延長睡眠慣性，「因為大腦被迫在短時間內醒一下又睡回去好幾輪，就像電腦一直被強制關機重開，開機時間只會越拖越長。」
黃軒醫師強調，冬季起床困難若只是季節性現象，且白天精神狀態良好，多屬正常生理反應。然而，若出現全年性起床困難、白天嚴重嗜睡、睡眠無法恢復精神或合併打呼、呼吸中止等症狀，則可能是睡眠呼吸中止症、憂鬱症或甲狀腺問題等疾病徵兆，應尋求醫療協助。
「冷天起不來，先不要責怪自己，這是人體為了保暖與節能，啟動的古老生存機制，」黃軒醫師總結，冬季起床慢是一種真實存在的生理狀態，而非個人意志力不足的表現。
