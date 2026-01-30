血管硬如大理石！7旬男靠震波碎石裝支架 醫籲不舒服別忍

70多歲的蔡先生最近幾個月有嚴重心絞痛，檢查後發現有冠狀動脈硬化和嚴重的血管狹窄，但血管嚴重鈣化到無法裝支架，所幸最後以震波碎石搭配鑽石旋磨術，終於順利裝上支架。心臟血管內科醫師提醒，心血管疾病要及早治療，才不用長期忍受病痛之苦。

血管壁鈣化超堅硬難除 繞道手術風險高

蔡先生罹患糖尿病多年，併發症導致他的血管壁環狀厚重鈣化，做過2次鑽石旋磨術仍無法打通血管，鈣化堅硬程度有如大理石，讓他長年忍受心絞痛折磨，有心肌梗塞的風險。

廣告 廣告

看更多：男血管鈣化硬梆梆無法裝支架 「靠震的」終於放進去了

高雄醫學大學附設醫院老年醫學科兼心臟內科主治醫師林子傑說，原本像蔡先生的狀況，需要改採心臟繞道手術，但風險較高，現在用震波碎石可以搭配鑽石旋磨術打通血管的鈣化，術後隔天就可以回家，也沒有心血管的併發症。

蔡先生說，以前走幾步路呼吸喘個不停，讓他連運動都不敢做，現在術後不僅不會喘，還可以爬樓梯，每天花40分鐘健走2000步當運動。

動脈粥狀硬化遭殃的不只心血管 還會肌少症

林子傑說，台灣的心血管疾病患者中，動脈粥狀硬化心血管疾病就佔了79%，65歲以上的患者人數成長最快。高醫老年醫學科主任方姿蓉指出，動脈粥狀硬化是老年人常見的慢性病，和年齡、高血壓、糖尿病、高血脂等代謝異常有關，會導致血流不暢、影響心臟、腦部和周邊組織的灌流，會增加心肌梗塞和中風的風險，還會加速肌少症的進展和身體功能衰退。

看更多：治血管鈣化新武器「用震的」！3優勢打通血路 防心肌梗塞、腦中風

另一方面，老年人血管和骨骼肌同步退化，如果有動脈硬化，容易出現步態不穩、跌倒、行動力下降等問題，可能演變成失能、喪失生活自理能力。

有問題不要忍 否則越忍越難治

林子傑表示，蔡先生的狀況在放入血管支架後得到改善，目前採取的已經是不得已的作法，心血管發生問題的原因來自於代謝不良，因此未來代謝狀況若不改善，2、3年後血管鈣化的問題可能會在其他地方復發，因此現在要積極改善身體的代謝狀況和生活習慣，才能減少後顧之憂。

很多老人家對於病痛總是一直忍，忍到病況越來越複雜、撐不住才要開刀，林子傑說，通常到了這種時候，血管的狀況更糟，治療效果不盡理想，因此建議年長患者若有任何不適，應該及早就醫，搭配改變生活作息和習慣，加強改善身體的代謝，及時醫治才不會讓治療過程變得困難。

看更多：血管有沒有阻塞 看「腿毛」能知道！下肢動脈硬化阻塞4警訊 嚴重要截肢

◎ 圖片來源／達志影像/高雄醫學大學附設醫院提

◎ 資料來源／高雄醫學大學附設醫院

更多健康2.0報導

狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」

燙傷只沖水2分鐘？消防員驚揭：皮膚像「煎牛排」持續熟成 晚了恐清創植皮

最危險的食物！炸過超好吃，小心一塊就可能致命！



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章