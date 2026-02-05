血管竟能長出氣管軟骨！台大團隊改寫醫療極限，首度解密再生氣管3大關鍵

氣管，是人能不能順利呼吸的「生命通道」。但一旦被腫瘤侵蝕，或在意外中嚴重受損，臨床上其實很難找到能長期使用、又不會被身體排斥的替代材料。這也是為什麼，氣管重建長年被視為胸腔外科最困難的手術之一。

過去，氣管重建在胸腔外科被視為「不可能任務」。台大醫院外科部主任陳晉興指出，團隊曾嘗試以3D列印與幹細胞技術進行氣管重建，卻因生物相容性不佳而屢屢受挫。

直到受到法國臨床經驗啟發，團隊轉而採用「冷凍保存主動脈」進行氣管重建，並於2021年完成亞洲首例人體臨床試驗，成功治療嚴重氣管狹窄患者，至今已累積6例臨床手術經驗。

「血管」能長出支撐呼吸的「軟骨」？

雖然捷報頻傳，但臨床觀察發現，冷凍保存主動脈植入氣管缺損處後，會逐漸轉化為類似氣管的組織，甚至長出軟骨。原本負責運送血液的主動脈，為何在植入氣管位置後，能長出支撐呼吸所需的軟骨？長期仍是醫學界未解的謎題。

在國科會支持下，陳晉興與台大醫院外科部主治醫師洪琬婷帶領研究團隊，領先全球解開這個關鍵問題。相關研究成果近期發表於國際期刊《Advanced Healthcare Materials》，讓這項臨床突破獲得國際學界的正式驗證，也為再生醫療寫下重要里程碑。

台灣首度解密！自己「再生氣管」的3大關鍵

研究團隊從臨床現象回到實驗室，台大醫院外科部主治醫師洪琬婷表示，透過動物實驗發現，冷凍保存的主動脈並不只是用來「補洞」的材料，而是一座具有生物活性的「體內支架」。它會引導病人自身的細胞長進移植部位，逐步長出新的氣管軟骨。

換句話說，最後形成的軟骨並不是來自捐贈者殘留的細胞，而是病人「自己長出來的組織」，這也支持了「主動脈能誘導宿主再生」的概念。進一步分析後，團隊找出讓組織順利再生的3個關鍵條件：

1. 主動脈與人體相容性高，且能促進早期血管新生，為新組織提供足夠的養分。

2. 主動脈中保留的關鍵訊號蛋白（如FGF-2），會吸引軟骨前驅細胞聚集，並促進它們轉變為真正的軟骨。

3. 主動脈原有的結構，為細胞提供良好的「附著與移動空間」，讓新生組織能順利長成。

從氣管重建出發，再生醫療迎來新可能

陳晉興強調，這項研究不只解答了臨床醫師多年來的疑問，也讓這套技術更有機會真正走進醫療現場。

接下來，研究團隊將持續把臨床觀察帶回實驗室，再用研究結果回饋臨床實務，透過這樣的正向循環，讓氣管重建朝向更安全、更穩定，也更有機會被廣泛使用的方向前進。

不過，在軟骨完全再生前的「過渡期」，患者仍需暫時置放氣管支架來支撐呼吸道，過程中可能引發肉芽增生等併發症，這也讓這項技術在臨床推廣上，仍面臨不小的挑戰。

但隨著FGF-2誘導軟骨生成機轉逐漸被掌握，未來不只可望讓氣管重建更安全、穩定，也有機會延伸應用到人體其他部位的軟骨修復，為再生醫療開啟更大的想像空間。

