血管竟長「長石頭」72歲麵店頭家嬤忍痛差點猝死

黃信鎰醫師指罹患複雜性冠心病合併巨大鈣化結節，主冠狀動脈主幹近端有大於1公分的巨大鈣化結節，阻塞血管超過90%。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕72歲三義知名麵店頭家嬤長期胸悶、胸痛、呼吸喘，卻超會忍，上月底痛到冒冷汗送醫，發現罹患複雜性冠心病合併巨大鈣化結節，冠狀動脈嚴重鈣化猶如血管「長石頭」，隨時有猝死風險，但阿嬤不想做開胸動脈繞道手術，醫師改以「經皮機械循環輔助裝置」輔助心導管手術，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，術後3天出院，終於能好好呼吸，準備回越南家鄉探親。

中國醫藥大學附設醫院心臟內科醫師黃信鎰指出，冠狀動脈鈣化結節是脂肪斑塊長期堆積在血管壁，逐漸硬化形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，就在血管長出石頭，好發於高齡長者、洗腎及高血脂患者，傳統氣球擴張術難以撐開阻塞血管，常需使用鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能打通血管，換取生機。

廣告 廣告

黃信鎰醫師為阿嬤患者以「經皮機械循環輔助裝置」輔助心導管手術，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，患者感謝終於能好好呼吸，準備回越南家鄉探親。(記者蔡淑媛攝)

這名阿嬤患者冠心病更複雜，3條冠狀動脈幾乎都阻塞，主冠狀動脈主幹近端有大於1公分的巨大鈣化結節，阻塞血管超過90%，左迴旋支血管完全阻塞、左前降支血管先天特別細小，因此血流不通暢，隨時可能猝死，建議盡早接受動脈繞道手術。

不過阿嬤不想進行開胸手術，接受建議使用經皮機械循環輔助裝置，輔助高風險複雜心導管治療，相較一般的主動脈幫浦輔助，能供應較足夠的血液灌流循環，減輕心臟負擔，降低術中心律不整、心衰竭的風險，完成磨除冠狀動脈鈣化結節，打通血管，並重建周邊血流，手術2個多小時，術後3天出院。

另名88歲爺爺1年前因急性心肌梗塞併發心因性休克入院，心臟收縮功能僅剩 20%，醫師考量患者年事已高且血管條件不佳，也以經皮機械循環輔助裝置順利完成高難度心導管治療，順利治療嚴重鈣化的血管，術後追蹤心臟功能大幅進步至49%(接近正常值)，腎功能也恢復正常。

黃信鎰醫師提醒，心血管疾病往往來得突然，若出現胸痛持續超過10分鐘、呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即就醫，尤其冬季因心肌梗塞就診患者增加約3成，建議民眾平常就要控制三高，戒菸，維持規律運動與少油少鹽的飲食習慣，並定期進行心血管健康檢查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》不是白髮！老化關鍵在屁股 醫師解析隱藏警訊

健康網》健檢滿江紅不是吃太多 營養師點破護心關鍵

健康網》1秒昏迷變無人駕駛 醫曝低血糖釀致命車禍

台積電第1名！全球非美科技公司排行 台灣有「這麼多」公司上榜

