血管裡藏著「殭屍細胞」？最新研究揭：恐是糖尿病與代謝病幕後黑手

吃不多、也努力多運動，血糖還是失控？最新科學研究指出，問題可能不只出在飲食或運動，而是血管中悄悄累積的「殭屍細胞」。一項刊登於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的研究發現，血管內的衰老細胞，可能在糖尿病與代謝疾病的形成過程中扮演關鍵角色。

所謂的「殭屍細胞」，正式名稱為「衰老細胞」（senescent cells）。這類細胞因老化、壓力或損傷而停止分裂，卻沒有被身體清除，反而長期滯留體內。雖然它們在短期內有助於傷口修復，但隨著年齡增長，衰老細胞大量堆積，已被證實與慢性發炎、心血管疾病與代謝失衡高度相關。

這項研究由美國西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）團隊主導，研究焦點鎖定在血管內壁的「內皮細胞」。研究人員透過高脂飲食誘導小鼠產生內皮衰老細胞，結果發現，只要清除這些細胞，肥胖小鼠不僅脂肪量下降，血糖控制與整體代謝功能也明顯改善。

反之，當研究團隊將衰老的內皮細胞移植至健康小鼠體內，原本代謝正常的小鼠，竟快速出現高血糖與胰島素阻抗，顯示殭屍細胞本身就足以干擾全身代謝。

研究人員解釋，衰老細胞會分泌大量發炎物質，稱為「SASP」。這些物質會干擾正常細胞吸收葡萄糖與脂肪、產生能量的能力，進而拉高血糖、降低代謝效率。

更令人關注的是，研究團隊在第二階段測試了一種名為「非瑟酮」（fisetin）的物質。該藥曾被發現具有清除衰老細胞潛力，不僅在動物實驗中成功減少血管內殭屍細胞，並改善葡萄糖耐受性。而在人類肥胖成人的脂肪組織樣本中，也觀察到類似效果。

哈佛的學者也認為，若未來能針對血管系統清除衰老細胞，或許有機會同時對抗多種與老化相關的慢性疾病，為糖尿病與代謝病治療開啟全新方向。

