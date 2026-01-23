血管運動型鼻炎 非感冒卻鼻塞打噴嚏

一直打噴嚏，但又不是過敏，您有類似症狀嗎？有一種叫做、血管運動型鼻炎，主要是鼻腔裡的血管、跟神經系統，對氣溫、氣味、空氣濕度等刺激反應過度。最簡單的分辨方式，如果您特別是對香水、冷空氣、菸味等敏感的人，有時還會頭脹脹的、鼻子悶悶的感覺，就有可能屬於這一類的鼻炎。

不少喜愛在外頭運動的民眾，卻發現運動完，出現鼻塞、流鼻水的症狀，以為自己是感冒了。新光醫院耳鼻喉科醫師 邱昱勳：「冷熱空氣交替，那或者鼻子一些分泌物增加，而造成一些好像一些流鼻涕 鼻塞，好像感冒的症狀，那大部分這些因為溫度 溼度或壓力，所觸發的(症狀)是一種所謂的，血管運動型鼻炎。」

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 許瑛倢：「我們運動的時候這個體溫升高，那這個自律神經，就是交感跟副交感活性增加，導致這個血管擴張 所以會鼻塞。」

鼻塞讓人好痛苦，誘發原因，就出在溫度變化、環境，和溼度，尤其在季節交替情況之下，又接觸戶外環境，更可能讓情況加劇。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 許瑛倢：「我們大量吸氣的時候，這個鼻子就變成要比平常做更多的工作，所以呢 它會分泌很多的鼻水，來讓你呼吸進去的這一些空氣，可以得到有效的加溼，所以為什麼會產生很多這種，流很多鼻水的現象。」

新光醫院耳鼻喉科醫師 邱昱勳：「感冒的話比較還會有其他的症狀，喉嚨痛 咳嗽 什麼其他的症狀，會比較持續，那這些通常是在，你那個刺激的環境離開了之後，就通常就會自動地去緩解。」

雖然"血管型運動鼻炎"並不是感冒，卻也可能為生活帶來影響，想降低發生機會，運動前，注意環境清潔，運動時，盡量用鼻子吸氣、嘴巴吐氣，維持呼吸道的溼度和壓力。

