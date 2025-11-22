血管阻塞元凶非油脂！醫師揭關鍵：兇手每天在餐桌對你微笑
減重醫師蕭捷健近日於社群平台發表觀點，指出外界普遍認為油脂會導致血管阻塞，但實際造成血管內壁受損、引發堵塞的關鍵因素，「真正的兇手，是那個穿著低脂、健康外衣，每天在你家餐桌上對你微笑的精製澱粉」。他透過一連串生動比喻說明血管損傷與膽固醇堆積的過程，提醒民眾應重新檢視日常飲食內容。
蕭捷健表示，血管內壁如同「不沾鍋塗層」，當進食大量精製澱粉與糖類時，會造成血糖波動劇烈，引發發炎反應，使血管內皮表面變得粗糙，形同被「菜瓜布刷過」的不沾鍋。當這些刮痕形成後，低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）便容易附著堆積，成為血管阻塞的起點。
他指出，過去將飽和脂肪視為血管疾病主因的觀念逐漸被修正。有研究顯示，單純以精製澱粉與糖來取代飽和脂肪，並不會降低心血管疾病的發生風險。事實上，攝取過多精製碳水化合物會提高體內胰島素阻抗與三酸甘油酯含量，進一步惡化血管發炎與內皮脆弱狀況。
蕭捷健建議，民眾可透過選擇合適油脂來「修補」受損血管。他推薦使用特級初榨橄欖油與酪梨油作為烹調用油，這類好油具有抗發炎作用，猶如在血管內壁塗上一層保護漆。此外，深海魚油中的Omega-3脂肪酸則被形容為「滅火器」，有助於鎮靜發炎反應、穩定血管狀態。
對於碳水攝取時機，他表示並非所有澱粉皆應被排斥。在運動前後攝取碳水化合物，有助於肌肉修復與血糖穩定；反之，若在靜態時大量進食精製澱粉，則可能如同「將汽油倒在客廳」，提高身體發炎風險。
最後他提醒，即使選用健康油脂，也須留意烹調方式。特級初榨橄欖油若高溫加熱，可能產生反式脂肪，反而對健康造成反效果。他強調，建立正確飲食觀念與適當使用油脂，有助於血管修復與整體代謝健康。
