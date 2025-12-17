血管阻塞前「臉上出現2警訊」 醫：壞膽固醇飆升

記者蔣季容／台北報導

壞膽固醇與心血管疾病、腦中風及心臟病有很直接的關係。（示意圖／翻攝自pexels）

快照鏡子檢查！醫師表示，耳垂若出現摺痕、眼睛周圍有黃斑，最好趕快去醫院驗膽固醇是否超標。研究指出，壞膽固醇與心血管疾病、腦中風及心臟病有很直接的關係，一名39歲、有運動習慣的壯男，就因為壞膽固醇超標，引發急性心肌梗塞。

心臟內科醫師陳冠任在節目指出，壞膽固醇就是「低密度膽固醇（LDL）」，這20年研究發現，它跟心血管疾病、腦中風、心臟病有很直接的關係。傳統上大家都認為膽固醇高的人一定胖胖的、不運動，一眼就看出有三高，不過他舉例，一名39歲有運動習慣的壯碩男子，某天運動到一半暈倒，送醫後才發現是急性心肌梗塞，心臟3條血管全部嚴重堵塞，所幸最後搶救成功。

陳冠任說明，檢查後發現該患者低密度膽固醇187mg/dL，遠遠超過標準值130mg/dL。另外還有一位20幾歲瘦瘦的女子，壞膽固醇高達220mg/dL，醫師也建議她先吃藥治療，避免早發心臟病。

陳冠任提醒，壞膽固醇過高，身體會有幾個表徵，第一是耳垂有摺痕，代表彈性纖維較少；第二是眼睛周圍有黃斑，代表膽固醇高到沒地方堆積，進而堆積在眼睛周圍；較嚴重者甚至會出現頭暈、頭脹、脖子緊等現象。若出現上述狀況，建議儘速就醫檢查膽固醇，避免誘發心血管疾病。

