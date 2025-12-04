血糖太低！外送女「連人帶車倒路中」 警見狀秒衝救命

豐原警分局巡邏警員錢劭恩在中正路與中山路口停等紅燈時，目睹前方一名外送員突然全身抽搐、連人帶車倒地的驚險畫面，他立即下車衝上前查看並通報119，在線上救護人員的指導下進行照護，直到救護車抵達將傷者送往豐原醫院，所幸該名38歲羅姓女外送員生命跡象穩定，現已返家休養。

台中街頭外送女低血糖倒地，巡邏警見狀立即上前救援。（圖 ／翻攝畫面）

事發於12月2日中午，錢劭恩警員表示，當時看見羅女騎車慢慢向左轉後突然倒地不起，機車壓在她身上，情況相當危急。在等待救護車到來的過程中，路過民眾也伸出援手，協助將壓在羅女身上的機車移至路旁安全處，避免二次意外發生。錢員全程在羅女身旁照護，展現警民合作的即時救援力量。

羅女家屬透露，羅女今年也曾出現類似症狀，研判可能與低血糖發作有關。家屬已再次提醒她，若感到身體不適應避免騎車上路，以免再度發生意外。家屬對於警方的及時援助深表感謝，並稱錢劭恩警員的專業與迅速行動，成功避免了一場可能的交通意外悲劇。

