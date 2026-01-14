血糖失控傷心腎 醫：年末尾牙季需控油少甜、規律運動





【NOW健康 吳思奕／新北報導】年末尾牙與聚餐頻繁，不少上班族的作息與飲食變得不規律，高油、高糖的飲食型態讓這段時間成為血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能在年度健檢中意外發現罹患糖尿病。



血液如糖水流經全身 長期恐增心臟與腎臟負擔



以40歲的王先生為例，他是科技公司的工程師，平時工作忙碌、三餐不定時，幾乎沒有運動習慣。近期在公司的例行健康檢查中卻發現他的空腹血糖高達185mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達9.2%（正常值<5.7%），才驚覺血糖早已失控，換上糖尿病。

廣告 廣告



亞東醫院新陳代謝科主任江珠影表示，許多人在罹患糖尿病初期可能沒有典型的症狀，像是口渴、頻尿、體重下降或視力模糊等，讓不少人因此輕忽警訊。但其實高血糖早已悄悄損害血管與器官，若長期置之不理，便可能在不知不覺中增加心臟與腎臟的負擔，對健康造成嚴重影響。



長期血糖偏高會讓血液像「糖水」般流經全身，與血管壁及蛋白質產生「糖化作用」，導致血管硬化、慢性發炎，增加心臟與腎臟負擔。江珠影說，血糖控制不佳會加速血管老化、狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。



研究也顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高2～4倍。至於對腎臟的影響，高血糖會使腎臟過勞，初期可能僅有微量尿蛋白，但隨著病程的進展，腎功能可能會逐漸下降，嚴重時甚至需要接受洗腎治療。



初期多無典型症狀 連續血糖監測有助管理與治療



糖尿病常被稱為「無聲殺手」，因為在患病初期多半沒有明顯的警訊。許多患者就像上述的個案王先生一樣，往往都是在健康檢查中才發現血糖異常。而血糖失控的危險在於它會在不知不覺中傷害血管與器官，即使沒有口渴、頻尿或胸痛等典型症狀，心血管阻塞或腎功能下降可能早已悄悄發生，直到病情惡化才察覺問題。



江珠影指出，糖尿病管理最困難的地方在於血糖波動不易察覺，僅靠零星測量難以掌握全貌。近年發展的連續血糖監測（CGM），可24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，讓血糖管理與治療調整更為精準，也有助降低心臟與腎臟併發症的風險。



穩定血糖不只靠藥物！ 生活型態5大重點降低心腎風險



除了藥物治療，穩定血糖還需要從生活型態著手，江珠影提供以下5大重點，幫助民眾穩定血糖、降低心腎併發症風險：



【重點1】規律檢測、及早發現： 建議40歲以上成人定期健康檢查；有家族史、肥胖、高血壓或高血脂者需特別注意。



【重點2】飲食均衡、控制份量： 減少含糖飲料與精緻澱粉，多攝取高纖蔬菜與全穀類，避免血糖劇烈波動。



【重點3】維持體重、規律運動： 每週維持至少150分鐘中等強度運動，可改善胰島素敏感度，穩定血糖。



【重點4】按時服藥、遵循醫囑： 現代糖尿病治療不僅著重於降血糖，部分新型藥物還能降低心臟衰竭與腎功能惡化的風險。



【重點5】戒菸限酒、控制三高： 血糖、血壓與血脂互相影響，全面管理才能降低心腎併發症風險。



年底聚餐血糖易失控 建議控制份量、少油、減糖



糖尿病的治療不只是把血糖數字降下來，更是長期且全面的健康管理。江珠影指出，就算沒有明顯不適，也不能掉以輕心，建議民眾透過定期檢查、及早介入及持續控制血糖，才能遠離糖尿病威脅，健康過好每一天。



特別是在年底尾牙與聚餐頻繁之際，容易攝取高油、高糖的食物，伴隨酒精或作息不規律，對血糖控制是一大挑戰。提醒民眾聚餐時注意控制份量、避免過量甜點與酒精，並盡量維持運動習慣，才能既享受美食，也守護血糖健康。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折

▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊