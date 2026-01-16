血糖控制穩定「腎功能仍退化」？醫揭糖腎飲食關鍵

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】60歲的黃女士罹患糖尿病十年，長期控制飲食、減少甜食，近期追蹤卻發現腎功能指數下降，擔心未來是否走向洗腎。她上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則後愈看愈焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道該怎麼吃，幾個月內體重驟減五公斤。至台北慈濟醫院腎臟內科就診後，王奕淳醫師除給予藥物治療，也建議她採用「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供清楚且具體的飲食指引。數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重回到健康範圍，生活也重新恢復安心。

糖尿病洗腎多 飲食迷思待解

王奕淳醫師指出，全台目前已有超過八萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。65歲以上族群中，每三人就有一人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，洗腎風險將大幅上升。然而，糖尿病腎臟病飲食常被簡化為「不能吃什麼」，反而讓病人陷入恐懼與不知所措。

主食不該全禁 重點在均衡

台北慈濟醫院營養科江政陽副主任表示，臨床常見病人因害怕血糖而過度限制主食，導致熱量不足、體力下降。其實應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白與不飽和脂肪，同時減少加工肉品、精製糖與含糖飲料。建議每日熱量為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤0.8克，關鍵在於適量與正確選擇。

211 TOP餐盤 把複雜變簡單

王奕淳醫師攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計「211 TOP餐盤」原則：餐盤一半為蔬菜與水果，四分之一為優質蛋白，四分之一為全穀類主食；並搭配足夠水與無糖茶、健康好油及以植物為主的飲食型態。臨床追蹤顯示，超過三成病人依循後血糖明顯改善，腎功能也趨於穩定。

王奕淳醫師強調，在糖尿病合併腎臟病照護上，與其害怕吃、不敢吃，不如在專業指引下學會怎麼吃，才能真正走得長久。

▲王奕淳醫師攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則。圖/原水文化《減糖護腎211TOP蔬食健康餐盤》

